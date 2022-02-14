Глава Мюнхенской конференции ответил на заявление о необъективности форума
Глава Мюнхенской конференции Ишингер не считает, что форум потерял объективность
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
Председатель ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не согласен с заявлениями российской стороны о потери объективности и превращения баварского форума в клуб одной точки зрения.
Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой, заявил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, что в клубе можно обсуждать одну точку зрения, но только приверженцам этой точки зрения.
"Я принял к сведению то, что в Москве говорят, что определенные мои, наши высказывания, высказывания моего преемника или других приняты к сведению с неодобрением или с порицанием. Должен сказать, что Мюнхенская конференция по безопасности считает себя независимой организацией. Я не обязан придерживаться позиции ни правительства ФРГ, ни российского правительства… Я говорил много неприятных, негативных слов и в сторону американского правительства, критикую внешнеполитический курс немецкого правительства… Это мое право, как гражданина ФРГ. Я чиновник в отставке и имею право говорить то, что я думаю. К этому должны привыкнуть и российские гости", - сказал Ишингер на брифинге в Берлине в понедельник.
Он добавил, что у Запада "есть причины подумать о собственных ошибках", в том числе о том, почему Мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 году "не была серьезно обдумана". Ишингер считает, что отказ обеих сторон признавать собственные просчеты "делает их недоговороспособными".
"Россия сделала очень большие ошибки в 2014 году, совершив ни с кем не согласованную, ни заявленную ни в ООН, ни согласованную с Киевом аннексию Крыма. Поэтому, конечно, нелегальную аннексию Крыма. И когда я слышу сейчас, что Российская Федерация говорит, что мы должны вернуться к состоянию 1997 года (в рамках гарантий безопасности, которые Москвы требует от США и НАТО - ред.), означает ли это, что Крым будет передан Украине? Или только Запад должен вернуться к 1997 году, но Россия не должна делать ничего? Это важные вопросы, о которых нужно говорить, если можно было бы вступить в важные переговоры в Мюнхене или позже, в прямых переговорах", - сказал Ишингер.
Песков ранее заявил РИА Новости, что вместо ответа на гарантии безопасности видна попытка избежать какого-либо понимания критически важных проблем для России. Он добавил также, что прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности Россия не получила, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Ранее Ишингер заявил, что прилагает усилия для того, чтобы российская делегация все же приняла участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 18 февраля. Ранее в МИД России заявили, что российская делегация не примет участие в форуме в Мюнхене в этом году.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".