https://ria.ru/20220214/konferentsiya-1772720783.html

Глава Мюнхенской конференции ответил на заявление о необъективности форума

Глава Мюнхенской конференции ответил на заявление о необъективности форума - РИА Новости, 14.02.2022

Глава Мюнхенской конференции ответил на заявление о необъективности форума

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не согласен с заявлениями российской стороны о потери объективности и превращения баварского... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:45

2022-02-14T14:45

2022-02-14T14:45

мюнхенская конференция по безопасности

дмитрий песков

россия

вольфганг ишингер

в мире

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БЕРЛИН, 14 фев – РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер не согласен с заявлениями российской стороны о потери объективности и превращения баварского форума в клуб одной точки зрения.Мюнхенская конференция для многих востребована, но из-за потери объективности становится клубом одной точки зрения и перестает быть дискуссионной площадкой, заявил ранее РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он пояснил, что в клубе можно обсуждать одну точку зрения, но только приверженцам этой точки зрения.Он добавил, что у Запада "есть причины подумать о собственных ошибках", в том числе о том, почему Мюнхенская речь Владимира Путина в 2007 году "не была серьезно обдумана". Ишингер считает, что отказ обеих сторон признавать собственные просчеты "делает их недоговороспособными"."Россия сделала очень большие ошибки в 2014 году, совершив ни с кем не согласованную, ни заявленную ни в ООН, ни согласованную с Киевом аннексию Крыма. Поэтому, конечно, нелегальную аннексию Крыма. И когда я слышу сейчас, что Российская Федерация говорит, что мы должны вернуться к состоянию 1997 года (в рамках гарантий безопасности, которые Москвы требует от США и НАТО - ред.), означает ли это, что Крым будет передан Украине? Или только Запад должен вернуться к 1997 году, но Россия не должна делать ничего? Это важные вопросы, о которых нужно говорить, если можно было бы вступить в важные переговоры в Мюнхене или позже, в прямых переговорах", - сказал Ишингер.Песков ранее заявил РИА Новости, что вместо ответа на гарантии безопасности видна попытка избежать какого-либо понимания критически важных проблем для России. Он добавил также, что прямых ответов на идеи по гарантиям безопасности Россия не получила, Запад пытается сконцентрироваться на второстепенных деталях.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Ранее Ишингер заявил, что прилагает усилия для того, чтобы российская делегация все же приняла участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует 18 февраля. Ранее в МИД России заявили, что российская делегация не примет участие в форуме в Мюнхене в этом году.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220212/peskov-1772438279.html

https://ria.ru/20220212/boliviya-1772419817.html

https://ria.ru/20220210/rech-1772017117.html

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мюнхенская конференция по безопасности, дмитрий песков, россия, вольфганг ишингер, в мире