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Глава Минэнерго Казахстана выступил за строительство АЭС в республике

Глава Минэнерго Казахстана выступил за строительство АЭС в республике - РИА Новости, 14.02.2022

Глава Минэнерго Казахстана выступил за строительство АЭС в республике

Строительство в Казахстане атомной электростанции (АЭС) является наиболее перспективным решением в условиях прогнозируемого дефицита электроэнергии, заявил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:52

2022-02-14T09:52

2022-02-14T10:14

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АЛМА-АТА, 14 фев - РИА Новости. Строительство в Казахстане атомной электростанции (АЭС) является наиболее перспективным решением в условиях прогнозируемого дефицита электроэнергии, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков."Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации…, а также учитывая износ производственных мощностей и огромный потенциал развития атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.Министр подчеркнул, что в Казахстане есть все преимущества для развития атомной энергетики, в частности, республика занимает первое место в мире по объемам добываемого природного урана, а также располагает своим собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет доступ к услугам по изотопному обогащению урана."В частности, в прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электростанций, которые сегодня эксплуатируются или строятся в Китае", - напомнил он.Акчулаков также сообщил, что в сфере атомной промышленности и науки в республике сегодня трудятся около 24 тысяч человек, а в вузах Казахстана с 2010 года было подготовлено около 3 тысяч человек по направлению "ядерная и техническая физика". Глава минэнерго добавил, что на минувшей неделе в присутствии президентов Казахстана и России был подписан меморандум о подготовке кадров для этой отрасли в передовых российских вузах.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября 2021 года с посланием к народу, поручил правительству и госфонду национального благосостояния "Самрук-Казына" изучить возможность развития в стране атомной энергетики. На совещании с представителями финансового сектора в ноябре Токаев высказал мнение, что республика придет к окончательному мнению о необходимости строительства АЭС на фоне намечающегося дефицита электроэнергии. Президент назвал решение о строительстве АЭС "непопулярным", добавив, что "роль лидера в том и состоит, чтобы принимать непопулярные решения".

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казахстан, в мире, экономика, цены на нефть, касым-жомарт токаев, россия