https://ria.ru/20220214/gaz-1769605822.html
Как изменились цены на газ в Европе
Как изменились цены на газ в Европе - РИА Новости, 14.02.2022
Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T11:16
2022-02-14T11:16
2022-02-14T11:16
инфографика
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Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля прошлого года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст "Газпрому" — в видеоинфографике Ria.ru.
европа
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
2022-02-14T11:16
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, природный газ, топливо, торговля, европа, евросоюз, газпром, видео
Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля прошлого года, а в октябре впервые установили рекорд.
2022-02-14T11:16
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