https://ria.ru/20220214/gaz-1769605822.html

Как изменились цены на газ в Европе

Как изменились цены на газ в Европе - РИА Новости, 14.02.2022

Как изменились цены на газ в Европе

Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:16

2022-02-14T11:16

2022-02-14T11:16

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Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля прошлого года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст "Газпрому" — в видеоинфографике Ria.ru.

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Как изменились цены на газ в Европе Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru. 2022-02-14T11:16 true PT1M05S

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экономика, природный газ, топливо, торговля, европа, евросоюз, газпром, видео