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Как изменились цены на газ в Европе
Как изменились цены на газ в Европе - РИА Новости, 14.02.2022
Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за РИА Новости, 14.02.2022
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инфографика
экономика
природный газ
топливо
торговля
европа
евросоюз
газпром
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Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля прошлого года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст "Газпрому" — в видеоинфографике Ria.ru.
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Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) в декабре достигла исторического максимума — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля 2021 года, а в октябре впервые установили рекорд. Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст «Газпрому» — в видеоинфографике Ria.ru.
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экономика, природный газ, топливо, торговля, европа, евросоюз, газпром, видео
Как изменились цены на газ в Европе
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля прошлого года, а в октябре впервые установили рекорд.
2022-02-14T11:16
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11:16 14.02.2022
 

Как изменились цены на газ в Европе

Читать ria.ru в
Стоимость газа в Европе (торги на лондонской бирже) снова растет. Своего исторического максимума она достигла в декабре 2021 года — более двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Контракты на поставки голубого топлива, так называемые фьючерсы, постепенно дорожали с апреля прошлого года, а в октябре впервые установили рекорд.
Главными причинами этого взлета эксперты считают высокий спрос на энергоресурсы, переориентацию поставщиков сжиженного газа на Азию, а также постепенный вывод из эксплуатации крупнейшего европейского газового месторождения. Как менялась стоимость голубого топлива и что рост цен даст "Газпрому" — в видеоинфографике Ria.ru.
 
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