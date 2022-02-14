https://ria.ru/20220214/donbass-1772723431.html

В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс

В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс - РИА Новости, 14.02.2022

В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти могут предпринять попытку развязать атаку на непризнанные республики Донбасса. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:59

2022-02-14T14:59

2022-02-14T14:59

в мире

украина

россия

республика крым

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770220450_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_851b0c9d445cb53de1dc1c06234c838d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти могут предпринять попытку развязать атаку на непризнанные республики Донбасса."Такого вторжения исключать нельзя, даже несмотря на то, что оно взорвет не только ситуацию вокруг Украины. Оно приведет к обострению отношений во всем мире, поставив его на грань глобального вооруженного столкновения", - сказал Константинов журналистам, отметив, что нельзя позволить развязать атаку со стороны Украины на Донбасс.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр