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В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс
В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс - РИА Новости, 14.02.2022
В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти могут предпринять попытку развязать атаку на непризнанные республики Донбасса. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T14:59
2022-02-14T14:59
2022-02-14T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что киевские власти могут предпринять попытку развязать атаку на непризнанные республики Донбасса."Такого вторжения исключать нельзя, даже несмотря на то, что оно взорвет не только ситуацию вокруг Украины. Оно приведет к обострению отношений во всем мире, поставив его на грань глобального вооруженного столкновения", - сказал Константинов журналистам, отметив, что нельзя позволить развязать атаку со стороны Украины на Донбасс.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, россия, республика крым, ситуация в днр и лнр
В Крыму заявили об угрозе украинской атаки на Донбасс
Спикер парламента Крыма Константинов: Киев может попытаться атаковать ДНР и ЛНР