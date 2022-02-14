https://ria.ru/20220214/donbass-1772719779.html

В Раде отреагировали на возможное признание Москвой ЛНР и ДНР

В Раде отреагировали на возможное признание Москвой ЛНР и ДНР - РИА Новости, 14.02.2022

В Раде отреагировали на возможное признание Москвой ЛНР и ДНР

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя возможное признание Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил, что РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T14:42

2022-02-14T14:42

2022-02-14T14:42

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

снг

ситуация в днр и лнр

госдума рф

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КИЕВ, 14 фев - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя возможное признание Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил, что это часть украинской территории, такое решение вызовет непонимание у всего мира.На Совет Госдумы 15 февраля отправят два проекта о признании ДНР и ЛНР, первый - в адрес президента, второй – в МИД, для ускорения процедуры признания, сообщил РИА Новости источник в комитете ГД по СНГ."Они являются составляющей территории Украины, в соответствии с решением ООН. Что касается голосования в Госдуме – это не первое и не последнее решение, которое может быть, которое вызовет непонимание всего мира. Что касается парламента Украины, готовится соответствующее постановление, которое еще раз подтвердит принадлежность территорий так называемых ЛНР и ДНР оставляющей частью Украины", - заявил Стефанчук на брифинге в понедельник.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, снг, ситуация в днр и лнр, госдума рф