13:35 14.02.2022 (обновлено: 14:41 14.02.2022)
На Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР, сообщил источник
Источник РИА Новости: на Совет Госдумы направят сразу два проекта о признании ЛНР и ДНР
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал РИА Новости источник в думском комитете по СНГ.
"Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе — о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать. — Прим. ред.) с минским процессом", — сказал он.
Первый документ внесли депутаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту они просят рассмотреть вопрос признания республик Донбасса как независимых государств и как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества.
Второе постановление представили депутаты от "Единой России". По словам собеседника агентства, оно ускоряет процесс признания. Так, процедура предусматривает, что документ должен пройти ряд инстанций: администрацию президента, затем МИД, потом он снова отправится в администрацию президента, а после этого — уже к главе государства. Единороссы предложили ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, пояснил источник.
В последнее время напряженность в регионе нарастает: Киев сосредоточил у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливает ополченцев из запрещенного оружия. Ситуацию усугубляют действия США и НАТО, которые наращивают поставки вооружений на Украину и посылают туда инструкторов, тем самым подталкивая киевские власти к военным авантюрам.