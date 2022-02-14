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На Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР, сообщил источник
На Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР, сообщил источник - РИА Новости, 14.02.2022
На Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР, сообщил источник
На Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:35
2022-02-14T14:41
политика
ситуация в днр и лнр
госдума рф
донбасс
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал РИА Новости источник в думском комитете по СНГ.Первый документ внесли депутаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту они просят рассмотреть вопрос признания республик Донбасса как независимых государств и как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества.Второе постановление представили депутаты от "Единой России". По словам собеседника агентства, оно ускоряет процесс признания. Так, процедура предусматривает, что документ должен пройти ряд инстанций: администрацию президента, затем МИД, потом он снова отправится в администрацию президента, а после этого — уже к главе государства. Единороссы предложили ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, пояснил источник.Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.В последнее время напряженность в регионе нарастает: Киев сосредоточил у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливает ополченцев из запрещенного оружия. Ситуацию усугубляют действия США и НАТО, которые наращивают поставки вооружений на Украину и посылают туда инструкторов, тем самым подталкивая киевские власти к военным авантюрам.
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политика, ситуация в днр и лнр, госдума рф, донбасс
13:35 14.02.2022 (обновлено: 14:41 14.02.2022)
 
На Совет ГД отправят два проекта о признании ЛНР и ДНР, сообщил источник

Источник РИА Новости: на Совет Госдумы направят сразу два проекта о признании ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Совет Госдумы направят сразу два законопроекта о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал РИА Новости источник в думском комитете по СНГ.

"Завтра на Совет Думы будут вынесены два постановления. В одном говорится о направлении в адрес президента. Второе — о том, чтобы отправить на консультацию в МИД, чтобы (скоординировать. — Прим. ред.) с минским процессом", — сказал он.

Первый документ внесли депутаты от КПРФ. В проекте обращения Думы к президенту они просят рассмотреть вопрос признания республик Донбасса как независимых государств и как можно скорее начать с их руководством переговоры для создания правовой основы межгосударственных отношений, которая бы регулировала все области сотрудничества.
Второе постановление представили депутаты от "Единой России". По словам собеседника агентства, оно ускоряет процесс признания. Так, процедура предусматривает, что документ должен пройти ряд инстанций: администрацию президента, затем МИД, потом он снова отправится в администрацию президента, а после этого — уже к главе государства. Единороссы предложили ускорить процесс и отправить постановление сразу в МИД, пояснил источник.
Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
В последнее время напряженность в регионе нарастает: Киев сосредоточил у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливает ополченцев из запрещенного оружия. Ситуацию усугубляют действия США и НАТО, которые наращивают поставки вооружений на Украину и посылают туда инструкторов, тем самым подталкивая киевские власти к военным авантюрам.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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США тащат Украину на войну
 
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