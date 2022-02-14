https://ria.ru/20220214/donbass-1772699438.html

В Кремле заявили о нагнетании Украиной обстановки в Донбассе

В Кремле заявили о нагнетании Украиной обстановки в Донбассе - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле заявили о нагнетании Украиной обстановки в Донбассе

На Украине идет не менее масштабное перемещение военных, чем в РФ, причем на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к нагнетанию обстановки, заявил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:18

2022-02-14T13:18

2022-02-14T13:43

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. На Украине идет не менее масштабное перемещение военных, чем в РФ, причем на линии соприкосновения в Донбассе, что приводит к нагнетанию обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию. Он сообщил, что Киев пошел на этот шаг, так как Москва не ответила на его запрос о предоставлении информации о районах военной деятельности и численности военных."Еще раз хочу повторить, что речь идет о перемещениях российских войск на территории Российской Федерации. Не менее масштабные перемещения вооруженных сил Украины и различных подразделений различного характера, осуществляется и в приграничной зоне на украинской территории, причем в зоне, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик, что, конечно же, приводит к существенному нагнетанию обстановки. Вот и все, что я могу по этой теме сказать", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление Киева о проведении подобной встречи.Венский документ ОБСЕ от 2011 года нацелен на укрепление безопасности и доверия между странами. В соответствии с договоренностями государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ предусматривает консультации в связи с "необычной военной деятельностью" и опасными инцидентами.

https://ria.ru/20220131/vooruzhenie-1770238300.html

https://ria.ru/20220126/donbass-1769678075.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, дмитрий песков