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У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР
У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 14.02.2022
У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР
Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T12:56
2022-02-14T13:13
донбасс
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
лнр
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 14 фев- РИА Новости. Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил журналистам в понедельник глава ЛНР Леонид ПасечникВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, лнр, леонид пасечник
12:56 14.02.2022 (обновлено: 13:13 14.02.2022)
 
У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 фев- РИА Новости. Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил журналистам в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник

"Безусловно, мы видим, что Киев прилагает все усилия для того, чтобы каким-то образом расшатать, дестабилизировать ситуацию на территории республик Донбасса, но мы также видим, что у них это не получается", - заявил Пасечник на мероприятии, приуроченном к 79-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
12:42
Запад толкает Украину к силовой операции в Донбассе, заявили в Генштабе
 
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