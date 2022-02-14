12:56 14.02.2022 (обновлено: 13:13 14.02.2022)
У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в Луганской области
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные в Луганской области
ЛУГАНСК, 14 фев- РИА Новости. Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил журналистам в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник
"Безусловно, мы видим, что Киев прилагает все усилия для того, чтобы каким-то образом расшатать, дестабилизировать ситуацию на территории республик Донбасса, но мы также видим, что у них это не получается", - заявил Пасечник на мероприятии, приуроченном к 79-й годовщине освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.