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У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР

У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР - РИА Новости, 14.02.2022

У Киева не получается расшатать ситуацию в Донбассе, заявил глава ЛНР

Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил журналистам в понедельник... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:56

2022-02-14T12:56

2022-02-14T13:13

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ЛУГАНСК, 14 фев- РИА Новости. Киев безуспешно пытается дестабилизировать ситуацию на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил журналистам в понедельник глава ЛНР Леонид ПасечникВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, лнр, леонид пасечник