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ВСУ создают подразделение с американским ПЗРК, заявили в ЛНР

ВСУ создают подразделение с американским ПЗРК, заявили в ЛНР - РИА Новости, 14.02.2022

ВСУ создают подразделение с американским ПЗРК, заявили в ЛНР

Командование украинских силовиков формирует подразделение противовоздушной обороны, на вооружении которого будет американский переносной зенитно-ракетный... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T12:13

2022-02-14T12:13

2022-02-14T12:13

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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Командование украинских силовиков формирует подразделение противовоздушной обороны, на вооружении которого будет американский переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Командование ВСУ на базе 1129-го зенитно-ракетного полка… в спешном порядке формирует подразделение ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК Stinger", - заявил Филипоненко.Он уточнил, что обучение расчетов будут проводить военные специалисты из Канады.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр