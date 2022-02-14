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В ЛНР зафиксировали 12 единиц бронетехники ВСУ в Донбассе

В ЛНР зафиксировали 12 единиц бронетехники ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 14.02.2022

В ЛНР зафиксировали 12 единиц бронетехники ВСУ в Донбассе

Украинские силовики разместили 12 единиц бронетехники в районе подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T11:06

2022-02-14T11:06

2022-02-14T11:34

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ЛУГАНСК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили 12 единиц бронетехники в районе подконтрольного Киеву поселка Новотошковское у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в понедельник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."В районе населенного пункта Новотошковское зафиксировано нахождение ротной тактической группы из состава механизированного батальона 17-й танковой бригады (украинских силовиков – ред.) в количестве 12 единиц БМП, прибывшей на усиление 57-й механизированной бригады", - заявил Филипоненко.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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ситуация в днр и лнр, в мире, донбасс