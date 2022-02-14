https://ria.ru/20220214/diplomaty-1772625053.html

МИД Японии отозвал дипломатов с Украины, сообщило СМИ

МИД Японии отозвал дипломатов с Украины, сообщило СМИ - РИА Новости, 14.02.2022

МИД Японии отозвал дипломатов с Украины, сообщило СМИ

МИД Японии в ночь на понедельник объявило, что отзывает дипломатов с Украины и оставляет там небольшое число сотрудников посольства, передает телеканал NHK. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T03:55

2022-02-14T03:55

2022-02-14T03:55

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сергей лавров

россия

киев

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мид японии‎

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ТОКИО, 14 фев – РИА Новости. МИД Японии в ночь на понедельник объявило, что отзывает дипломатов с Украины и оставляет там небольшое число сотрудников посольства, передает телеканал NHK.Из-за сокращения числа дипломатов работа посольства будет носить ограниченный характер, в связи с чем МИД Японии вновь призвал граждан страны покинуть Украину.Решение японского МИД связано с информацией, распространенной США, о возможной дате эскалации на Украине 16 февраля и тем, что многие страны ограничили работу своих дипломатических миссий.В пятницу Япония повысила уровень опасности поездок на Украину и пребывания в этой стране до максимального, четвертого и призывала японских граждан покинуть эту страну.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772620904.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

россия

киев

сша

токио

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в мире, сергей лавров, россия, киев, сша, мид японии‎, нато, ситуация в днр и лнр, токио, украина