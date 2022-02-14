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Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога
Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога - РИА Новости, 14.02.2022
Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога
Канцлер ФРГ: просим Москву использовать все возможности диалога РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:15
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олаф шольц
Материал дополняется
17:15 14.02.2022
 
Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога

Канцлер Германии Шольц: просим Москву использовать все возможности диалога

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц
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Канцлер ФРГ: просим Москву использовать все возможности диалога
РИА Новости / Динамика дня
 
Олаф Шольц
 
 
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