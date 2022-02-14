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Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога
Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога - РИА Новости, 14.02.2022
Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога
Канцлер ФРГ: просим Москву использовать все возможности диалога РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T17:15
2022-02-14T17:15
2022-02-14T17:15
олаф шольц
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Канцлер ФРГ: просим Москву использовать все возможности диалогаРИА Новости / Динамика дня
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олаф шольц
Материал дополняется
Шольц призвал Москву использовать все возможности диалога
Канцлер Германии Шольц: просим Москву использовать все возможности диалога