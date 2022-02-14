В бундестаге предложили поддержать Украину бронетехникой
Глава комитета бундестага ФРГ Штрак-Циммерман предложила поддержать Украину бронетехникой
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага
БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия могла бы поддержать Украину за счет поставок бронированных транспортных средств, которые могли бы использоваться для транспортировки раненых.
"Я категорически против тяжелых вооружений... Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например..., поставками бронированных транспортных средств", - сказала политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Политик отметила, что этот транспорт мог бы использоваться для перевозки раненых. "Эта возможность, которую канцлер (Олаф Шольц - ред.) мог бы предложить Украине", - отметила Штрак-Циммерман.
Поставку тяжелой артиллерии и танков эксперт назвала "совершенно ложным сигналом".
Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.