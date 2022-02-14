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В бундестаге предложили поддержать Украину бронетехникой
В бундестаге предложили поддержать Украину бронетехникой - РИА Новости, 14.02.2022
В бундестаге предложили поддержать Украину бронетехникой
Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия могла бы поддержать Украину за счет поставок бронированных... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:45
2022-02-14T13:45
в мире
олаф шольц
берлин (город)
украина
киев
ситуация в днр и лнр
германия
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия могла бы поддержать Украину за счет поставок бронированных транспортных средств, которые могли бы использоваться для транспортировки раненых."Я категорически против тяжелых вооружений... Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например..., поставками бронированных транспортных средств", - сказала политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk.Политик отметила, что этот транспорт мог бы использоваться для перевозки раненых. "Эта возможность, которую канцлер (Олаф Шольц - ред.) мог бы предложить Украине", - отметила Штрак-Циммерман.Поставку тяжелой артиллерии и танков эксперт назвала "совершенно ложным сигналом".Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
https://ria.ru/20220214/ukraina-1772697395.html
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берлин (город)
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в мире, олаф шольц, берлин (город), украина, киев, ситуация в днр и лнр, германия
13:45 14.02.2022
 
В бундестаге предложили поддержать Украину бронетехникой

Глава комитета бундестага ФРГ Штрак-Циммерман предложила поддержать Украину бронетехникой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага
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БЕРЛИН, 14 фев - РИА Новости. Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия могла бы поддержать Украину за счет поставок бронированных транспортных средств, которые могли бы использоваться для транспортировки раненых.
"Я категорически против тяжелых вооружений... Речь идет о том, чтобы поддержать Украину, например..., поставками бронированных транспортных средств", - сказала политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
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Политик отметила, что этот транспорт мог бы использоваться для перевозки раненых. "Эта возможность, которую канцлер (Олаф Шольц - ред.) мог бы предложить Украине", - отметила Штрак-Циммерман.
Поставку тяжелой артиллерии и танков эксперт назвала "совершенно ложным сигналом".
Между Берлином и Киевом в последнее время обострился конфликт по поводу поставок вооружений. Берлин не поставляет летальное оружие в кризисные регионы, в том числе на Украину, украинские власти просят правительство ФРГ пересмотреть эту политику, предупреждая, что ее неизменность можно сказаться на двусторонних отношениях. На этом фоне Германия, как подчеркивалось в ответ на просьбу Киева, решила поставить Украине пять тысяч касок, что в ряде немецких СМИ натолкнулось на критику. Большинство немцев, по опросам общественного мнения, против поставок оружия Украине.
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