https://ria.ru/20220214/bolsonaru-1772698973.html

В Кремле подтвердили визит президента Бразилии

В Кремле подтвердили визит президента Бразилии - РИА Новости, 14.02.2022

В Кремле подтвердили визит президента Бразилии

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:18

2022-02-14T13:18

2022-02-14T14:09

россия

бразилия

в мире

дмитрий песков

владимир путин

жаир болсонару

москва

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В среду. Это официальный визит президента Бразилии…(обсудят) Двусторонние отношения, у нас достаточно насыщенная повестка дня двусторонняя", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html

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бразилия

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