https://ria.ru/20220214/bolsonaru-1772698973.html
В Кремле подтвердили визит президента Бразилии
В Кремле подтвердили визит президента Бразилии - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле подтвердили визит президента Бразилии
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:18
2022-02-14T13:18
2022-02-14T14:09
россия
бразилия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
жаир болсонару
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_0:244:2792:1815_1920x0_80_0_0_f252e05c4bd6ddab523cea4e0b25b2cf.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В среду. Это официальный визит президента Бразилии…(обсудят) Двусторонние отношения, у нас достаточно насыщенная повестка дня двусторонняя", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20220201/braziliya-1770467197.html
россия
бразилия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568570760_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_67f328e5f999abc54ced1dd68f556e3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, жаир болсонару, москва
13:18 14.02.2022 (обновлено: 14:09 14.02.2022)
В Кремле подтвердили визит президента Бразилии
Пресс-секретарь Песков: Путин в среду проведет переговоры с президентом Бразилии Болсонару