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В Кремле подтвердили визит президента Бразилии
В Кремле подтвердили визит президента Бразилии - РИА Новости, 14.02.2022
В Кремле подтвердили визит президента Бразилии
Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T13:18
2022-02-14T14:09
россия
бразилия
в мире
дмитрий песков
владимир путин
жаир болсонару
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В среду. Это официальный визит президента Бразилии…(обсудят) Двусторонние отношения, у нас достаточно насыщенная повестка дня двусторонняя", - сказал он журналистам.
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россия, бразилия, в мире, дмитрий песков, владимир путин, жаир болсонару, москва
13:18 14.02.2022 (обновлено: 14:09 14.02.2022)
 
В Кремле подтвердили визит президента Бразилии

Пресс-секретарь Песков: Путин в среду проведет переговоры с президентом Бразилии Болсонару

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Бразилии Жаир Болсонару
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В среду. Это официальный визит президента Бразилии…(обсудят) Двусторонние отношения, у нас достаточно насыщенная повестка дня двусторонняя", - сказал он журналистам.
Вячеслав Никонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 13:06
В Госдуме обвинили США в попытках рассорить Бразилию с Россией
 
РоссияБразилияВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинЖаир БолсонаруМосква
 
 
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