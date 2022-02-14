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На телебашне в Туле появилось изображение китайской панды Бин Дунь Дунь

На телебашне в Туле появилось изображение китайской панды Бин Дунь Дунь - РИА Новости, 14.02.2022

На телебашне в Туле появилось изображение китайской панды Бин Дунь Дунь

В честь проходящей в Пекине Олимпиады-2022 на тульской телебашне транслировали изображение китайской панды Бин Дунь Дунь, пишет портал Mktula.ru. РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T13:35

2022-02-14T13:35

2022-02-14T13:35

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МОСКВА, 14 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В честь проходящей в Пекине Олимпиады-2022 на тульской телебашне транслировали изображение китайской панды Бин Дунь Дунь, пишет портал Mktula.ru.Новое изображение на телебашне впервые появилось 9 февраля. Панда чередуется с видеотрансляцией с напутственными словами: "Удачи олимпийцам".На Олимпиаде в Пекине участвуют два уроженца Тульской области - лыжница Анастасия Рыгалина и бобслеист и скелетонист Александр Ефимов.

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тула, китай