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Путин обсуждает с Лавровым ответы по гарантиям безопасности
Путин обсуждает с Лавровым ответы по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.02.2022
Путин обсуждает с Лавровым ответы по гарантиям безопасности
Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов по гарантиям безопасности назвал бесконечным и очень опасным... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:31
2022-02-14T15:51
в мире
владимир путин
сергей лавров
юрий ушаков
восточная европа
сша
россия
нато
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов по гарантиям безопасности назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик, включая Украину."Сергей Викторович, мы договаривались с Вами сегодня о том, что министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского союза, включая и Украину", - сказал Путин.Путин отметил, что знает, что такой анализ проведен."Вы провели работу и с коллегами из других ведомств, министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - сказал президент.У Путина на понедельник также запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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в мире, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, восточная европа, сша, россия, нато
15:31 14.02.2022 (обновлено: 15:51 14.02.2022)
 
Путин обсуждает с Лавровым ответы по гарантиям безопасности

Президент Путин обсуждает с главой МИД Лавровым ответы по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ответов по гарантиям безопасности назвал бесконечным и очень опасным расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик, включая Украину.
"Сергей Викторович, мы договаривались с Вами сегодня о том, что министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского союза, включая и Украину", - сказал Путин.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
Путин отметил, что знает, что такой анализ проведен.
"Вы провели работу и с коллегами из других ведомств, министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - сказал президент.
У Путина на понедельник также запланирована встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.
По итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора президентов России и США помощник российского главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия в ближайшее время доведет свой ответ до США и НАТО по гарантиям безопасности.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
3 февраля, 10:05Инфографика
Ответ НАТО на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика
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В миреВладимир ПутинСергей ЛавровЮрий УшаковВосточная ЕвропаСШАРоссияНАТО
 
 
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