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В Совфеде обвинили Запад в отказе от обязательств в сфере безопасности
В Совфеде обвинили Запад в отказе от обязательств в сфере безопасности - РИА Новости, 14.02.2022
В Совфеде обвинили Запад в отказе от обязательств в сфере безопасности
Западные партнеры последовательно отказываются от обязательств в сфере обеспечения безопасности, контроля над вооружениями, заявил глава международного комитета РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T15:15
2022-02-14T15:15
2022-02-14T15:15
в мире
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Западные партнеры последовательно отказываются от обязательств в сфере обеспечения безопасности, контроля над вооружениями, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Международное сообщество сталкивается с вызовами, которые носят глобальный характер. Это угроза расползания по планете орудия массового уничтожения, нелегальный трафик оружия, наркоторговля, коррупция, киберпреступность", - сказал политик на круглом столе в понедельник.По его словам, отдельной угрозой является кризис системы контроля над вооружениями. При этом "США последовательно отказываются от взятых на себя обязательств в этой области", отметил сенатор."Предполагаемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе создает угрозу стратегической стабильности", - сказал законодатель.При этом, как отмечал российский президент, в военной стратегии НАТО 2019 года Россия прямо названа "главной угрозой безопасности и противником", напомнил Карасин.Одновременно с отказом от обязательств в области контроля над вооружениями США и их союзники взяли курс на военное освоение территорий государств постсоветского пространства, размещение в этих странах ударных вооружений, сказал парламентарий.Сенатор высказался за совместное противодействие угрозам и вызовам по линии международных организаций при посреднической роли ООН.Карасин подчеркнул, что в настоящее время МИД РФ ведет работу по подготовке проекта новой концепции внешней политики РФ, в которой "найдут свое место новые подходы к решению глобальных вызовов и угроз, стоящих перед Россией и всем миром". Сенатор также отметил, что Россия реагирует на чрезвычайные ситуации за рубежом, ставшие результатом в том числе политики Запада в контексте "защиты интересов, жизни и здоровья граждан РФ".
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в мире, сша, нато, европа, россия, григорий карасин
В Совфеде обвинили Запад в отказе от обязательств в сфере безопасности
Сенатор Карасин: Запад последовательно отказывается от обязательств в сфере безопасности
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Западные партнеры последовательно отказываются от обязательств в сфере обеспечения безопасности, контроля над вооружениями, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Международное сообщество сталкивается с вызовами, которые носят глобальный характер. Это угроза расползания по планете орудия массового уничтожения, нелегальный трафик оружия, наркоторговля, коррупция, киберпреступность", - сказал политик на круглом столе в понедельник.
По его словам, отдельной угрозой является кризис системы контроля над вооружениями. При этом "США последовательно отказываются от взятых на себя обязательств в этой области", отметил сенатор.
"Предполагаемое размещение американских ракет средней и меньшей дальности в Европе
создает угрозу стратегической стабильности", - сказал законодатель.
При этом, как отмечал российский президент, в военной стратегии НАТО
2019 года Россия
прямо названа "главной угрозой безопасности и противником", напомнил Карасин.
Одновременно с отказом от обязательств в области контроля над вооружениями США
и их союзники взяли курс на военное освоение территорий государств постсоветского пространства, размещение в этих странах ударных вооружений, сказал парламентарий.
"Предпринимаются попытки по разрушению исторически сложившихся связей между Россией и ее ближайшими соседями. С этой целью применяются технологии цветных революций, проводится политика пересмотра истории, поощрения национализма", - подчеркнул Карасин.
Сенатор высказался за совместное противодействие угрозам и вызовам по линии международных организаций при посреднической роли ООН
.
Карасин подчеркнул, что в настоящее время МИД РФ ведет работу по подготовке проекта новой концепции внешней политики РФ, в которой "найдут свое место новые подходы к решению глобальных вызовов и угроз, стоящих перед Россией и всем миром". Сенатор также отметил, что Россия реагирует на чрезвычайные ситуации за рубежом, ставшие результатом в том числе политики Запада в контексте "защиты интересов, жизни и здоровья граждан РФ".