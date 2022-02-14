https://ria.ru/20220214/bezopasnost-1772643166.html

Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale

Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale - РИА Новости, 14.02.2022

Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale

Власти Ирака хотят приобрести 14 французских многоцелевых истребителя Rafale на сумму 240 миллионов долларов, при этом сделка будет оплачена нефтью, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022

2022-02-14T09:46

2022-02-14T09:46

2022-02-14T10:19

в мире

пакистан

франция

ирак

rafale

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155116/65/1551166549_0:81:3306:1941_1920x0_80_0_0_ef2c5145d35d44c8b5f9599702bc2d9b.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Власти Ирака хотят приобрести 14 французских многоцелевых истребителя Rafale на сумму 240 миллионов долларов, при этом сделка будет оплачена нефтью, сообщает издание Defense News со ссылкой на главу геополитической консалтинговой компании NAMEA Group, бывшего советника главы МВД Ирака и генсека минобороны страны Нормана Риклефса.При этом некоторые СМИ отмечают, что 240 миллионов долларов - это стоимость одного самолета, общая сумма контракта может составить порядка 3,3 миллиарда долларов, включая вооружение, поддержку и обучение.Также, по данным Риклефcа, Франция предложила продать Ираку 20 беспилотников. "В настоящее время (минобороны Ирака) проводит технический анализ", - сообщил он, отметив, что контракт пока не был заключен.Как отмечает издание, в ближайшее время планируется визит иракской делегации во Францию для проверки качества беспилотников. Французская сторона пока не ответила на запрос прокомментировать эту информацию.По словам Риклефса, Ирак также ведет переговоры о беспилотниках с Пакистаном. "Пакистан тоже предложил продать Ираку 20 беспилотников, но минобороны все еще анализирует предложение", - заявил он.

https://ria.ru/20220202/operatsiya-1770603453.html

пакистан

франция

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, франция, ирак, rafale