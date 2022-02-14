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Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale
Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale - РИА Новости, 14.02.2022
Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale
Власти Ирака хотят приобрести 14 французских многоцелевых истребителя Rafale на сумму 240 миллионов долларов, при этом сделка будет оплачена нефтью, сообщает... РИА Новости, 14.02.2022
2022-02-14T09:46
2022-02-14T10:19
в мире
пакистан
франция
ирак
rafale
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Власти Ирака хотят приобрести 14 французских многоцелевых истребителя Rafale на сумму 240 миллионов долларов, при этом сделка будет оплачена нефтью, сообщает издание Defense News со ссылкой на главу геополитической консалтинговой компании NAMEA Group, бывшего советника главы МВД Ирака и генсека минобороны страны Нормана Риклефса.При этом некоторые СМИ отмечают, что 240 миллионов долларов - это стоимость одного самолета, общая сумма контракта может составить порядка 3,3 миллиарда долларов, включая вооружение, поддержку и обучение.Также, по данным Риклефcа, Франция предложила продать Ираку 20 беспилотников. "В настоящее время (минобороны Ирака) проводит технический анализ", - сообщил он, отметив, что контракт пока не был заключен.Как отмечает издание, в ближайшее время планируется визит иракской делегации во Францию для проверки качества беспилотников. Французская сторона пока не ответила на запрос прокомментировать эту информацию.По словам Риклефса, Ирак также ведет переговоры о беспилотниках с Пакистаном. "Пакистан тоже предложил продать Ираку 20 беспилотников, но минобороны все еще анализирует предложение", - заявил он.
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в мире, пакистан, франция, ирак, rafale
09:46 14.02.2022 (обновлено: 10:19 14.02.2022)
 
Ирак планирует закупить 14 французских истребителей Rafale

Ирак планирует приобрести 14 французских истребителей Rafale и оплатить покупку нефтью

© AP Photo / Aijaz RahiФранцузский истребитель Dassault Rafale
Французский истребитель Dassault Rafale - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
© AP Photo / Aijaz Rahi
Французский истребитель Dassault Rafale
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Власти Ирака хотят приобрести 14 французских многоцелевых истребителя Rafale на сумму 240 миллионов долларов, при этом сделка будет оплачена нефтью, сообщает издание Defense News со ссылкой на главу геополитической консалтинговой компании NAMEA Group, бывшего советника главы МВД Ирака и генсека минобороны страны Нормана Риклефса.
"Иракские ВВС намерены приобрести 14 истребителей Rafale на сумму 240 миллионов долларов, которые будут оплачены нефтью, а не наличными", - заявил Риклефc изданию.
При этом некоторые СМИ отмечают, что 240 миллионов долларов - это стоимость одного самолета, общая сумма контракта может составить порядка 3,3 миллиарда долларов, включая вооружение, поддержку и обучение.
Также, по данным Риклефcа, Франция предложила продать Ираку 20 беспилотников. "В настоящее время (минобороны Ирака) проводит технический анализ", - сообщил он, отметив, что контракт пока не был заключен.
Как отмечает издание, в ближайшее время планируется визит иракской делегации во Францию для проверки качества беспилотников. Французская сторона пока не ответила на запрос прокомментировать эту информацию.
По словам Риклефса, Ирак также ведет переговоры о беспилотниках с Пакистаном. "Пакистан тоже предложил продать Ираку 20 беспилотников, но минобороны все еще анализирует предложение", - заявил он.
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В миреПакистанФранцияИракRafale
 
 
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