https://ria.ru/20220213/zaderzhaniya-1772593029.html

Канадская полиция начала задерживать протестующих на границе с США

Канадская полиция начала задерживать протестующих на границе с США - РИА Новости, 13.02.2022

Канадская полиция начала задерживать протестующих на границе с США

Канадская полиция приступила к задержанию участников протеста против коронавирусных ограничений, которые перекрыли автомобильный мост, связывающий страну с США. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T17:38

2022-02-13T17:38

2022-02-13T17:38

в мире

джастин трюдо

канада

сша

коронавирус covid-19

оттава

онтарио

джо байден

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канадская полиция приступила к задержанию участников протеста против коронавирусных ограничений, которые перекрыли автомобильный мост, связывающий страну с США.Блокада моста продолжается уже шестой день. В пятницу суд канадской провинции Онтарио выписал протестующим предписание разойтись, и с утра субботы на место протеста прибыли полицейские. Правоохранители воздерживались от применения силы и лишь предупреждали о возможных задержаниях, с протестующими также работали переговорщики в надежде уговорить их разойтись."В районе демонстраций продолжают приниматься принудительные меры, проводятся задержания. Транспортные средства буксируют", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и пообещал предпринять "быстрые действия" против тех, кто блокирует границу двух стран. Байден, согласно пресс-релизу, выразил обеспокоенность тем, что из-за канадских протестов американские компании вынуждены закрывать заводы, сворачивать производство и сокращать рабочие смены.В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр столичного города Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20220212/frantsiya-1772519696.html

канада

сша

оттава

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в мире, джастин трюдо, канада, сша, коронавирус covid-19, оттава, онтарио, джо байден