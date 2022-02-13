Канадская полиция начала задерживать протестующих на границе с США
Канадская полиция начала задерживать протестующих, заблокировавших мост на границе с США
© REUTERS / Lars HagbergСотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Канаде
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Канаде
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Канадская полиция приступила к задержанию участников протеста против коронавирусных ограничений, которые перекрыли автомобильный мост, связывающий страну с США.
Блокада моста продолжается уже шестой день. В пятницу суд канадской провинции Онтарио выписал протестующим предписание разойтись, и с утра субботы на место протеста прибыли полицейские. Правоохранители воздерживались от применения силы и лишь предупреждали о возможных задержаниях, с протестующими также работали переговорщики в надежде уговорить их разойтись.
"В районе демонстраций продолжают приниматься принудительные меры, проводятся задержания. Транспортные средства буксируют", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом и пообещал предпринять "быстрые действия" против тех, кто блокирует границу двух стран. Байден, согласно пресс-релизу, выразил обеспокоенность тем, что из-за канадских протестов американские компании вынуждены закрывать заводы, сворачивать производство и сокращать рабочие смены.
В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр столичного города Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение.
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