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В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США
В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США - РИА Новости, 13.02.2022
В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США
Очередные два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину в воскресенье, сообщило посольство США в Киеве. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T17:00
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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Очередные два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину в воскресенье, сообщило посольство США в Киеве.Ранее на Украину прибыло 15 самолетов с военной помощью от США. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов."Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении в Twitter посольства.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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в мире, чехия, франция, румыния, министерство обороны украины, рбк (медиагруппа), twitter
17:00 13.02.2022
 
В Киев прибыли два самолета с военной помощью от США

Очередные два самолета с военной помощью от США прибыли в Киев

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинские военнослужащие разгружают груз противотанковых ракет Javelin, доставленный в рамках пакета военной поддержки США для Украины
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Очередные два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину в воскресенье, сообщило посольство США в Киеве.
Ранее на Украину прибыло 15 самолетов с военной помощью от США. Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в минобороны Украины сообщало, что поставки материально-технической военной помощи от США планируются объемом порядка 45 рейсов.
"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 миллионов - боеприпасы и заряды для гранатометов. Мы – вместе с Украиной", - говорится в сообщении в Twitter посольства.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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