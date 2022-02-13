Анкара может принудить Киев выполнять Минские соглашения, заявил посол
Посол в Турции Ерхов: Москва оценивает усилия Анкары по деэскалации ситуации на Украине
© AP Photo / Francisco SecoМужчина продает флаги Турции в Стамбуле
© AP Photo / Francisco Seco
Мужчина продает флаги Турции в Стамбуле
АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Москва будет приветствовать усилия Анкары, если они побудят Киев выполнить взятые на себя обязательства по Минским договоренностям, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Мы исходим из того, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их выполнять ранее взятые на себя обязательства, это будет только приветствоваться. По достоинству мы оцениваем и в целом стремление наших турецких партнеров предпринять усилия по деэскалации ситуации", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, перевод на русский язык которого представило посольство.
По словам дипломата, важно отметить и то, что "сводить нынешнюю международную напряженность к некому "российско-украинскому кризису" было бы заведомо неправильно и даже контрпродуктивно".
"Такое представление в какой-то степени дезориентирует. В действительности существо, ядро проблемы – не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном, а также между Москвой и Брюсселем, то есть НАТО. А конкретно речь идёт о многолетнем безудержном продвижении Североатлантического альянса на восток – то есть все ближе и ближе к российским границам. Тут надо понимать: когда мы говорим о НАТО, мы говорим прежде всего об инфраструктуре этого военного блока, включая в первую очередь самые современные ударные вооружения, потенциально несущие прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности России", - подчеркнул Ерхов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.