https://ria.ru/20220213/turtsiya-1772588848.html

Анкара может принудить Киев выполнять Минские соглашения, заявил посол

Анкара может принудить Киев выполнять Минские соглашения, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2022

Анкара может принудить Киев выполнять Минские соглашения, заявил посол

Москва будет приветствовать усилия Анкары, если они побудят Киев выполнить взятые на себя обязательства по Минским договоренностям, заявил посол РФ в Турции... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:54

2022-02-13T16:54

2022-02-13T16:54

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АНКАРА, 13 фев - РИА Новости. Москва будет приветствовать усилия Анкары, если они побудят Киев выполнить взятые на себя обязательства по Минским договоренностям, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов."Мы исходим из того, что основные разногласия между Россией и Украиной связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и побудить их выполнять ранее взятые на себя обязательства, это будет только приветствоваться. По достоинству мы оцениваем и в целом стремление наших турецких партнеров предпринять усилия по деэскалации ситуации", - сказал посол в интервью турецкой газете Türkiye, перевод на русский язык которого представило посольство.По словам дипломата, важно отметить и то, что "сводить нынешнюю международную напряженность к некому "российско-украинскому кризису" было бы заведомо неправильно и даже контрпродуктивно"."Такое представление в какой-то степени дезориентирует. В действительности существо, ядро проблемы – не между Москвой и Киевом, а между Москвой и Вашингтоном, а также между Москвой и Брюсселем, то есть НАТО. А конкретно речь идёт о многолетнем безудержном продвижении Североатлантического альянса на восток – то есть все ближе и ближе к российским границам. Тут надо понимать: когда мы говорим о НАТО, мы говорим прежде всего об инфраструктуре этого военного блока, включая в первую очередь самые современные ударные вооружения, потенциально несущие прямую и непосредственную угрозу национальной безопасности России", - подчеркнул Ерхов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220213/vizit-1772585239.html

https://ria.ru/20220207/krym-1771389008.html

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