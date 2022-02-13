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Биография Франка-Вальтера Штайнмайера

Биография Франка-Вальтера Штайнмайера - РИА Новости, 13.02.2022

Биография Франка-Вальтера Штайнмайера

Немецкий государственный деятель Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) родился 5 января 1956 года в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия,... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T02:28

2022-02-13T02:28

2022-02-13T08:16

справки

франк-вальтер штайнмайер

герхард шредер

христианско-социальный союз

германия

германская демократическая республика (гдр)

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Немецкий государственный деятель Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) родился 5 января 1956 года в Детмольде (земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ).Его отец был плотником, мать работала на фабрике. В 1974-1976 годах служил в армии, в 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). С 1976 по 1982 год изучал право, а с 1980 года также политологию в Университете имени Юстуса Либига в Гиссене. В 1982 году он сдал свой первый государственный экзамен по праву. Затем он прошел юридическую стажировку во Франкфурте-на-Майне и Гиссене, которую завершил в 1986 году, сдав второй государственный экзамен по праву. В 1991 году защитил докторскую диссертацию. С 1986 по 1991 год работал научным сотрудником на кафедре общественного права и политологии в Гиссенском университете.В 1991 году являлся юрисконсультом по информационному праву и политике в отношении СМИ в государственной канцелярии Нижней Саксонии.В 1993-1994 годах – начальник канцелярии премьер-министра Нижней Саксонии Герхарда Шредера.В 1994-1996 годах возглавлял в государственной канцелярии отдел политических директив, межведомственной координации и планирования.В 1996-1998 годах занимал должность статс-секретаря, главы государственной канцелярии Нижней Саксонии.После избрания Шредера канцлером Германии, с ноября 1998 по июль 1999 года Штайнмайер являлся статс-секретарем федерального правительства, уполномоченным по координации деятельности спецслужб, с июля 1999 года по ноябрь 2005 года был руководителем ведомства федерального канцлера.В 2005 году Франк-Вальтер Штайнмайер занял пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС – СДП, в ноябре 2007 года стал вице-канцлером. В октябре 2007 года стал заместителем председателя СДПГ, с сентября по октябрь 2008 года исполнял обязанности председателя партии.В сентябре 2008 года был выдвинут кандидатом СДПГ на пост федерального канцлера. На сентябрьских выборах в бундестаг социал-демократы получили 23% голосов избирателей, и Штайнмайер стал руководителем парламентской фракции социал-демократов и главой оппозиции. После выборов в сентябре 2013 года социал-демократы смогли вернуться к власти, сформировав вторую большую коалицию с блоком ХДС/ХСС.В декабре 2013 года Франк-Вальтер Штайнмайер вновь занял пост министра иностранных дел. 16 ноября 2016 года Франк-Вальтер Штайнмайер был официального выдвинут в качестве кандидата на пост президента ФРГ от правящих в составе коалиции партий – Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии Германии и Христианско-социального союза. 27 января 2017 года был освобожден от должности министра иностранных дел.12 февраля 2017 года Штайнмайер был избран президентом Германии. "За" его кандидатуру проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре политику нужно было набрать 631 голос.Официально вступил в должность президента Германии 22 марта 2017 года. После вступления в должность приостановил членство в СДПГ.В мае 2021 года Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок.Политические взгляды Штайнмайера традиционны для представителя СДПГ. Являясь одним из инициаторов социальных реформ периода канцлерства Шедера, Штайнмайер считает, что именно они заложили основы стабильного экономического развития страны в последующий период. Выступая за сохранение и усиление роли НАТО в Европе, он полагает недопустимым излишнюю демонстрацию военной силы на восточных рубежах альянса и усиление конфронтации с Россией. Участвовал в международных переговорах по урегулированию грузино-абхазского и грузино-югоосетинского конфликтов в 2008 году.В 2014 году Штайнмайер выступил одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции (не было выполнено).Автор так называемой формулы Штайнмайера, которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Подписана 1 октября 2019 года на встрече контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, представителями самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР), также России и ОБСЕ. В апреле 2016 году, будучи председателем ОБСЕ, участвовал в урегулировании обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе. Активно указывает на опасность усиления праворадикальных популистских сил внутри Германии, а также роста деструктивного национализма в международных отношениях и внутренней политике.Франк-Вальтер Штайнмайер отмечен многими наградами и премиями. Он является почетным доктором нескольких университетов, в том числе Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина.Штайнмайер женат, его супруга – судья суда по административным делам Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender). У пары есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, франк-вальтер штайнмайер, герхард шредер, христианско-социальный союз, германия, германская демократическая республика (гдр)