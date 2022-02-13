https://ria.ru/20220213/pozhar-1772584379.html
В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей
В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей - РИА Новости, 13.02.2022
В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей
Под завалами сгоревшего дома в городе Юрьевец Ивановской области нашли тело матери четырех детей, погибших при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:21
2022-02-13T16:21
2022-02-13T23:21
происшествия
юрьевец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772564929_0:85:1032:666_1920x0_80_0_0_20595c2e48f37412232b8404e9054853.jpg
РЯЗАНЬ, 13 фев — РИА Новости. Под завалами сгоревшего дома в городе Юрьевец Ивановской области нашли тело матери четырех детей, погибших при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Информацию РИА Новости подтвердили и в СУ СК по области.В пожаре в частном в Юрьевце погибли четыре ребенка в возрасте одного года, четырех, пяти и десяти лет, сообщали в СК. Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По предварительным данным, дети проживали с матерью, семью характеризовали как неблагополучную.
https://ria.ru/20220205/pozhar-1771269190.html
юрьевец
ивановская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772564929_0:0:1032:774_1920x0_80_0_0_2c04a5263f66cf61439465efb15b427b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юрьевец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ивановская область
16:21 13.02.2022 (обновлено: 23:21 13.02.2022)
В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей
Тело матери четверых погибших при пожаре детей нашли в сгоревшем доме в Ивановской области