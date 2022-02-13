https://ria.ru/20220213/pozhar-1772584379.html

В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей

В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей - РИА Новости, 13.02.2022

В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей

Под завалами сгоревшего дома в городе Юрьевец Ивановской области нашли тело матери четырех детей, погибших при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:21

2022-02-13T16:21

2022-02-13T23:21

происшествия

юрьевец

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

ивановская область

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РЯЗАНЬ, 13 фев — РИА Новости. Под завалами сгоревшего дома в городе Юрьевец Ивановской области нашли тело матери четырех детей, погибших при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Информацию РИА Новости подтвердили и в СУ СК по области.В пожаре в частном в Юрьевце погибли четыре ребенка в возрасте одного года, четырех, пяти и десяти лет, сообщали в СК. Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По предварительным данным, дети проживали с матерью, семью характеризовали как неблагополучную.

https://ria.ru/20220205/pozhar-1771269190.html

юрьевец

ивановская область

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происшествия, юрьевец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ивановская область