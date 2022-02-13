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В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей
В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей - РИА Новости, 13.02.2022
В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей
Под завалами сгоревшего дома в городе Юрьевец Ивановской области нашли тело матери четырех детей, погибших при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:21
2022-02-13T23:21
происшествия
юрьевец
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
ивановская область
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РЯЗАНЬ, 13 фев — РИА Новости. Под завалами сгоревшего дома в городе Юрьевец Ивановской области нашли тело матери четырех детей, погибших при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.Информацию РИА Новости подтвердили и в СУ СК по области.В пожаре в частном в Юрьевце погибли четыре ребенка в возрасте одного года, четырех, пяти и десяти лет, сообщали в СК. Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".По предварительным данным, дети проживали с матерью, семью характеризовали как неблагополучную.
https://ria.ru/20220205/pozhar-1771269190.html
юрьевец
ивановская область
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происшествия, юрьевец, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), ивановская область
16:21 13.02.2022 (обновлено: 23:21 13.02.2022)
 
В сгоревшем доме в Юрьевце нашли тело матери погибших в пожаре детей

Тело матери четверых погибших при пожаре детей нашли в сгоревшем доме в Ивановской области

© Фото : СУСК по Ивановской областиНа месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : СУСК по Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
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РЯЗАНЬ, 13 фев — РИА Новости. Под завалами сгоревшего дома в городе Юрьевец Ивановской области нашли тело матери четырех детей, погибших при пожаре, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"В ходе разбора завалов обнаружено тело женщины 1991 года рождения. Установлено, что это мать погибших детей", — уточнили в ведомстве.
Информацию РИА Новости подтвердили и в СУ СК по области.
В пожаре в частном в Юрьевце погибли четыре ребенка в возрасте одного года, четырех, пяти и десяти лет, сообщали в СК. Уголовное дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
По предварительным данным, дети проживали с матерью, семью характеризовали как неблагополучную.
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ПроисшествияЮрьевецМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Ивановская область
 
 
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