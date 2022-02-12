https://ria.ru/20220212/zakharova-1772520131.html

Захарова отреагировала на снятие флага Британии с посольства в Киеве

Захарова отреагировала на снятие флага Британии с посольства в Киеве - РИА Новости, 12.02.2022

Захарова отреагировала на снятие флага Британии с посольства в Киеве

История со снятием британского флага с посольства в Киеве является частью информационного парада-алле о якобы "вторжении" России на Украину, сказала официальный РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T23:22

2022-02-12T23:22

2022-02-12T23:22

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россия

киев

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мария захарова

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. История со снятием британского флага с посольства в Киеве является частью информационного парада-алле о якобы "вторжении" России на Украину, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее государственный флаг сняли с посольства Великобритании в Киеве. В данный момент в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны."Это (снятие флага - ред.) происходит тогда, когда посольство прекращает официально свою работу. По-разному это происходит. У нас это случалось в тех случаях, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по такому же совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации", - сказал Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".По ее словам, на Западе вместо того, чтобы сразу сказать об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что западные страны могут готовить провокации, начали рассказывать о том, что Россия вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки Москвой "вторжения"."А оно (посольство РФ в Киеве) продолжает работать. А это вот все парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности", - отметила официальный представитель МИД РФ.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/flag-1772502439.html

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в мире, россия, киев, нато, мария захарова