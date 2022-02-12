Захарова отреагировала на снятие флага Британии с посольства в Киеве
Захарова назвала снятие флага Британии с посольства в Киеве инфопарадом
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. История со снятием британского флага с посольства в Киеве является частью информационного парада-алле о якобы "вторжении" России на Украину, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее государственный флаг сняли с посольства Великобритании в Киеве. В данный момент в посольстве не горит свет, возле здания нет охраны.
"Это (снятие флага - ред.) происходит тогда, когда посольство прекращает официально свою работу. По-разному это происходит. У нас это случалось в тех случаях, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по такому же совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации", - сказал Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
11 февраля, 22:27Спасет ли Россия Украину
"А оно (посольство РФ в Киеве) продолжает работать. А это вот все парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.