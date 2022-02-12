https://ria.ru/20220212/zaderzhanie-1772484720.html

Источник сообщил о задержании сына замглавы МВД в Самарской области

Источник сообщил о задержании сына замглавы МВД в Самарской области - РИА Новости, 12.02.2022

Источник сообщил о задержании сына замглавы МВД в Самарской области

В Самарской области задержали сына замминистра внутренних дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T17:20

2022-02-12T17:20

2022-02-12T17:56

происшествия

россия

самарская область

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Самарской области задержали сына замминистра внутренних дел, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Денис Зубов задержан по делу о взяточничестве", — уточнил собеседник агентства.Он добавил, что статус Зубова по делу пока неизвестен.

https://ria.ru/20211006/rakova-1753298590.html

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происшествия, россия, самарская область