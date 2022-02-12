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Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии

Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.02.2022

Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии

Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжелом состоянии, сказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:41

2022-02-12T12:41

2022-02-12T14:50

происшествия

здоровье - общество

олег костин (пловец)

энгельс

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САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжелом состоянии, сказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавской в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года."Вызов в скорую помощь поступил в 01:05 (00:05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребенка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжелом состоянии, сейчас с ним работают врачи", — рассказала собеседница агентства.Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок сначала был доставлен в энгельсскую больницу, где его "удалось вырвать из лап смерти", а затем переведен в профильную клинику.

https://radiosputnik.ria.ru/20220131/padenie-1770381501.html

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происшествия, здоровье - общество, олег костин (пловец), энгельс, аткарск