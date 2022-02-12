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Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии
Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.02.2022
Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии
Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжелом состоянии, сказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:41
2022-02-12T14:50
происшествия
здоровье - общество
олег костин (пловец)
энгельс
аткарск
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САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжелом состоянии, сказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавской в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года."Вызов в скорую помощь поступил в 01:05 (00:05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребенка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжелом состоянии, сейчас с ним работают врачи", — рассказала собеседница агентства.Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок сначала был доставлен в энгельсскую больницу, где его "удалось вырвать из лап смерти", а затем переведен в профильную клинику.
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происшествия, здоровье - общество, олег костин (пловец), энгельс, аткарск
12:41 12.02.2022 (обновлено: 14:50 12.02.2022)
 
Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии

Раненный в Саратовской области пятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжелом состоянии, сказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавской в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года.
"Вызов в скорую помощь поступил в 01:05 (00:05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребенка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжелом состоянии, сейчас с ним работают врачи", — рассказала собеседница агентства.
Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок сначала был доставлен в энгельсскую больницу, где его "удалось вырвать из лап смерти", а затем переведен в профильную клинику.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 20:44В России
В Москве ребенок погиб после падения с 18-го этажа
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоОлег Костин (пловец)ЭнгельсАткарск
 
 
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