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Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии
Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 12.02.2022
Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии
Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжелом состоянии, сказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T12:41
2022-02-12T12:41
2022-02-12T14:50
происшествия
здоровье - общество
олег костин (пловец)
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САРАТОВ, 12 фев — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятилетний мальчик из города Энгельс Саратовской области, госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжелом состоянии, сказали РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Ранее следствие сообщило, что в ночь на субботу из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавской в Энгельсе в больницу госпитализирован пятилетний мальчик со множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в покушении на убийство ребенка задержана его 29-летняя мать. В прокуратуре области РИА Новости уточнили, что мальчик воспитывается матерью-одиночкой, в Энгельс семья переехала из города Аткарска в июле 2020 года."Вызов в скорую помощь поступил в 01:05 (00:05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребенка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжелом состоянии, сейчас с ним работают врачи", — рассказала собеседница агентства.Ранее министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения, а ребенок сначала был доставлен в энгельсскую больницу, где его "удалось вырвать из лап смерти", а затем переведен в профильную клинику.
https://radiosputnik.ria.ru/20220131/padenie-1770381501.html
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происшествия, здоровье - общество, олег костин (пловец), энгельс, аткарск
12:41 12.02.2022 (обновлено: 14:50 12.02.2022)
Раненный в Саратовской области мальчик находится в тяжелом состоянии
Раненный в Саратовской области пятилетний мальчик находится в тяжелом состоянии