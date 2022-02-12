https://ria.ru/20220212/koronavirus-1772436073.html

В России за сутки выписали 112 658 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 112 658 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 12.02.2022

В России за сутки выписали 112 658 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России выписаны 112 658 человек после COVID-19, это на 0,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T12:06

2022-02-12T12:06

2022-02-12T12:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 112 658 человек после COVID-19, это на 0,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 112 658 человек, или на 0,4% больше в сравнении с 11 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772178136.html

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