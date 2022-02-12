https://ria.ru/20220212/konferentsiya-1772407109.html

Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения, заявил Песков

Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2022

Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения, заявил Песков

Мюнхенская конференция все еще востребована, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T06:13

2022-02-12T06:13

2022-02-12T15:43

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция все еще востребована, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Причем обсуждать эту точку зрения можно только ее приверженцам, добавил он."Это перестает быть дискуссионным клубом. В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения по-прежнему. И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения", — заключил пресс-секретарь.Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля — впервые за два года она должна пройти в очном формате.Владимир Путин не примет участия в этом мероприятии. На днях исполнилось 15 лет с тех пор, как он произнес свою знаменитую речь, в которой подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Мюнхенскую конференцию основали в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран — членов НАТО. Традиционно она проходит в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, но конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Она теряет объективность" – Песков о Мюнхенской конференции как дискуссионной площадке Мюнхенская конференция все еще востребована, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 2022-02-12T06:13 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, владимир путин, в мире, мюнхен, сша, россия, нато, москва