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https://ria.ru/20220212/konferentsiya-1772407109.html
Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения, заявил Песков
Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения, заявил Песков - РИА Новости, 12.02.2022
Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения, заявил Песков
Мюнхенская конференция все еще востребована, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T06:13
2022-02-12T15:43
дмитрий песков
владимир путин
в мире
мюнхен
сша
россия
нато
москва
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция все еще востребована, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Причем обсуждать эту точку зрения можно только ее приверженцам, добавил он."Это перестает быть дискуссионным клубом. В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения по-прежнему. И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения", — заключил пресс-секретарь.Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля — впервые за два года она должна пройти в очном формате.Владимир Путин не примет участия в этом мероприятии. На днях исполнилось 15 лет с тех пор, как он произнес свою знаменитую речь, в которой подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.Мюнхенскую конференцию основали в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран — членов НАТО. Традиционно она проходит в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, но конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
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"Она теряет объективность" – Песков о Мюнхенской конференции как дискуссионной площадке
Мюнхенская конференция все еще востребована, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, в мире, мюнхен, сша, россия, нато, москва
06:13 12.02.2022 (обновлено: 15:43 12.02.2022)
 
Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: Мюнхенская конференция становится клубом одного мнения

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Мюнхенская конференция все еще востребована, но из-за потери объективности перестает быть дискуссионной площадкой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что Мюнхенская конференция как дискуссионная площадка теряет свою актуальность. Нет. Она по-прежнему для многих интересна и востребована. Но она теряет свою востребованность для нас, потому что она теряет объективность. Она превращается в клуб одной точки зрения", — сказал Песков.

Причем обсуждать эту точку зрения можно только ее приверженцам, добавил он.
"Это перестает быть дискуссионным клубом. В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения по-прежнему. И я надеюсь, всегда будут именно разные, даже диаметрально противоположные точки зрения", — заключил пресс-секретарь.
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Мюнхенскую конференцию основали в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран — членов НАТО. Традиционно она проходит в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, но конференция остается важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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