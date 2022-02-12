Родительский контроль: как оградить ребенка от нежелательного контента

Защитить ребенка от ненужной и даже опасной информации в интернете можно, если поставить на его компьютер, телефон (андроид или айфон) или иное устройство родительский контроль. Как бесплатно установить и настроить функцию – в материале РИА Новости.

Что такое родительский контроль и зачем он нужен

Интернет таит серьезные угрозы для детей – от неподходящего контента до киберзапугивания и мошенничества. Чтобы ребенок был в безопасности, существует функция родительского контроля, которая представляет собой комплекс специальных настроек для отслеживания потребляемого ребенком контента и его действий.

"Программы родительского контроля являются эффективным вспомогательным инструментом при воспитании ребенка. Они не только обеспечивают его безопасность при взаимодействии с интернетом и виртуальным пространством, но и выполняют важную педагогическую функцию", – отмечает директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко.

Почему это важно? Как показало исследование "Яндекс Плюс Детям", первый личный гаджет появляется у ребенка в 5-7 лет, а 83% детей от 3 до 12 лет выходят в интернет самостоятельно. Маленькие пользователи входят в основную группу риска – они не способны критично оценивать ту или иную информацию и могут из интереса перейти на сайт с нецензурным и травмирующим детскую психику контентом.

“Поведение в интернете в целом и в социальных сетях в частности включает физические и психологические аспекты, связанные с различными кибер-угрозами", - отмечает Ольга Лаврентьева, контент-директор и аудитор программы курса по цифровой грамотности онлайн-школы Skysmart. – Младшие школьники, которые сегодня в довольно раннем возрасте начинают пользоваться гаджетами – группа риска. Поэтому фундаментальные навыки компьютерной грамотности (например, правила создания безопасных аккаунтов и защиты данных, распознавание способов мошенничества) становятся своего рода “азбукой”, изучать которую нужно уже в период начальной школы”.

© Shutterstock/FOTODOM / Shayli Девочка играет в смартфон

Основные функции: фильтрация, лимит времени, геолокация и блокировка покупок

С помощью родительского контроля можно:

Фильтровать и блокировать травмирующий контент, например, насилие и порнографию. Ограничивать использование интернета по времени. Определять местоположение устройства (и, соответственно, ребенка). Создавать "семейные профили" для контроля за устройством ребенка, а также разные учетные записи, чтобы у каждого члена семьи был свой уровень доступа. Блокировать покупки в App Store, Google Play и внутри приложений. Просматривать историю посещенных сайтов и использованных приложений. Настраивать безопасный поиск в Яндексе, Google и других поисковых системах.

Конечно, ни один из существующих инструментов ”родительского контроля” не способен гарантировать абсолютной защиты от нежелательной информации. Чем младше ребенок, тем проще уберечь его от подобного контента. Но если дети учатся в средней и старшей школе, вряд ли получится ограничить им интернет, используя родительский контроль.

Как 436-ФЗ и Роскомнадзор регулируют контент для детей в России

В России защита детей от вредной информации регламентируется Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Закон устанавливает возрастную классификацию информационной продукции: 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

"Когда речь заходит про поиск информации в интернете детьми, особое значение приобретает использование отечественных поисковых систем, – утверждает исполнительный директор компании "Киберпротект" Елена Бочерова. – Российские ИТ-компании прекрасно осведомлены относительно нюансов выполнения норм 436-ФЗ и строго выполняют требования Роскомнадзора, в том числе по возрастной маркировке информационных материалов".

Роскомнадзор ведет единый реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Отечественные поисковые системы и социальные сети обязаны фильтровать контент согласно возрастным ограничениям и также блокировать нежелательные, по решению РКН, ресурсы.

Пошаговая настройка родительского контроля на всех устройствах

Установить родительский контроль с нужным конкретному человеку набору функций можно совершенно бесплатно и достаточно просто. Причем для этого не всегда нужно скачивать специальную программу: некоторые гаджеты и сайты имеют фильтры под названием "детский" или "семейный доступ".

Есть разные виды опций. Выбор подходящего зависит от того, на каком уровне необходимо контролировать ребенка:

На сетевом уровне. Такая защита устанавливается на роутере, раздающем интернет в квартире или доме, и охватывает все гаджеты, которые подключаются через него к интернету. На уровне устройства. Нужны специальные программы, которые устанавливаются на смартфон, планшет или компьютер и используются независимо от того, когда и где устройство подключено к интернету. На уровне программного обеспечения. Устанавливаются в операционной системе или в используемом приложении. Например, можно ограничить поиск Яндекс, Google или видео на YouTube.

На Android: Google Family Link — инструкция с аккаунтом до 13 лет

Для устройств с операционной системой Android лучше использовать специальные дополнительные приложения, но существует и бесплатное универсальное приложение для родительского контроля – Google Family Link. Оно позволяет создать аккаунт для ребенка младше 13 лет и контролировать просматриваемый им контент, отслеживать местоположение устройства, менять необходимые настройки и ограничивать время использования устройства.

Как установить:

Найдите приложение Google Family Link в Play маркете и установите его на свой смартфон (родительское устройство). Запустите приложение и выберите "Я родитель". Следуйте инструкциям для создания детского аккаунта Google или подключения существующего. На устройстве ребенка установите Family Link для детей. Войдите в детский аккаунт и подтвердите связь с родительским устройством. Настройте необходимые ограничения в родительском приложении.

В результате дети не смогут совершать те действия, на которые родители наложили запрет. Например, скачать игру, зайти на определенный сайт, находиться в интернете больше установленного времени и т.д. В соответствии с настройками взрослые получают уведомления о контенте, с которым взаимодействуют их дети. А на то, чтобы установить приложение или игру с "запрещенной" возрастной маркировкой, понадобится разрешение.

Когда ребенку исполнится 13 лет, он сможет самостоятельно управлять своим аккаунтом, но родители могут продолжить использовать Family Link с его согласия.

© Shutterstock/FOTODOM / fizkes Дети с планшетом

На iPhone и iPad: "Экранное время" и "Семейный доступ" в iOS 17+

Полностью контролировать пользование интернетом на айфоне не получится. Однако можно установить лимит по времени и ограничить онлайн-покупки.

Родительский контроль на iPhone настраивается в меню "Экранное время". Перейдя в него, необходимо установить код-пароль и подтвердить его, затем ввести аналогичный код на детском устройстве. В версии iOS 17 и более поздних также необходимо ввести Apple ID на гаджете родителя: благодаря этому можно восстановить забытый пароль. Эта схема работает на iPhone, iPad или iPod. Другой вариант - настроить "Семейный доступ" в меню:

Откройте "Настройки" → ваше имя → "Семья". Нажмите "Добавить члена семьи". Если у ребенка нет Apple ID, создайте детскую учетную запись, указав дату рождения. После добавления перейдите в "Настройки" → "Семья" → выберите профиль ребенка. Нажмите "Экранное время" и настройте необходимые ограничения.

Как ограничить экранное время на устройстве ребенка:

На iPhone ребенка откройте "Настройки" → "Экранное время". Нажмите "Включить Экранное время" → "Это iPhone моего ребЕнка" Установите код-пароль (обязательно используйте отличный от пароля разблокировки устройства). Добавьте Apple ID для восстановления пароля.

Основные настройки "Экранного времени" включают функцию "В покое" (период, когда доступны только избранные приложения и звонки), "Лимиты приложений" (ограничение времени для категорий приложений), "Всегда разрешены" (приложения, доступные даже во время "В покое") и "Контент и конфиденциальность" (фильтрация контента по возрасту, блокировка покупок).

Чтобы запретить покупки в iTunes и App Store, необходимо:

Перейти в настройки и выбрать "Экранное время" Нажать "Контент и ограничения конфиденциальности". Далее ввести пароль Найти кнопку "Покупки в iTunes и App Store" Выбрать настройку и установить значение "Не разрешать"

Также можно изменить настройки пароля для дополнительных покупок в iTunes, App Store или книжном магазине. Для этого необходимо выполнить шаги 1-3, затем выбрать “Запрашивать всегда” или “Не запрашивать”.

Важно! При настройке покупок в App Store выбирайте "Запрашивать всегда", чтобы каждая покупка требовала одобрения родителя и ввода пароля.

На компьютере: Windows 10/11 и macOS Sonoma — полная настройка

Если родители намерены запретить доступ к определенным веб-сайтам и ограничить возможность ребенка просматривать тот или иной контент, можно использовать родительский контроль, встроенный в операционную систему устройства.

В Windows 10/11 это Microsoft Family Safety, она легко настраивается:

Откройте "Параметры" → "Учетные записи" → "Семья и другие пользователи" (если у вас нет аккаунта, система предложит создать новый) Нажмите "Добавить члена семьи" → "Добавить ребенка". Введите адрес электронной почты ребенка или создайте новый аккаунт Microsoft. Перейдите на сайт account.microsoft.com/family со своей учетной записи. Выберите профиль ребенка и настройте ограничения.

В программе можно установить все необходимые фильтры: ограничение экранного времени с расписанием по дням недели, блокировку нежелательных сайтов и включение безопасного поиска, ограничение игр и приложений по возрастному рейтингу, отчеты об активности с историей посещенных сайтов и контроль покупок в Microsoft Store.

На устройствах фирмы Apple можно настроить контроль через раздел "Экранное время", который находится в системных настройках. Алгоритм настройки как на смартфоне:

Откройте "Системные настройки" → "Экранное время". Включите "Экранное время" и установите пароль для защиты настроек. Если используете "Семейный доступ", выберите профиль ребенка в боковом меню. Настройте "Время простоя", лимиты приложений и фильтры контента.

В macOS можно создать отдельную учетную запись с родительским контролем через "Системные настройки" → "Пользователи и группы", где доступны расширенные параметры ограничения доступа к системным функциям.

Через роутер и интернет-провайдера: Мегафон Kids, МТС Junior

Один из самых простых способов настроить родительский контроль - запрограммировать роутер. Он функционирует как точка доступа, через которую проходит весь интернет-трафик для сети. Настройка родительского контроля здесь позволит выполнять веб-фильтрацию для всех устройств - компьютеров, смартфонов, планшетов и игровых консолей со встроенными браузерами.

Некоторые современные роутеры (Keenetic, TP-Link, ASUS) идут со встроенным родительским контролем. Если в устройстве есть такая функция, информация о ней будет указана на коробке.

Пошаговая инструкция настройки:

Войдите в веб-интерфейс роутера (обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1). Найдите раздел "Родительский контроль" или "Parental Control". Включите функцию и привяжите MAC-адреса детских устройств. Настройте расписание доступа в интернет и списки блокируемых сайтов. Активируйте безопасный DNS (например, Яндекс.DNS с семейным фильтром: 77.88.8.7 и 77.88.8.3).

Важно! Контроль на уровне роутера эффективен только для домашней сети. Если ребенок подключится к другому Wi-Fi или использует мобильный интернет, ограничения действовать не будут.

© Shutterstock/FOTODOM / SOLDATOOFF Беспроводной интернет-маршрутизатор

Некоторые провайдеры также бесплатно или за дополнительную плату предоставляют своим пользователям возможность установить возрастные ограничения или закрыть доступ к определенным ресурсам. Операторы, предлагающие подобную услугу:

МегаФон Kids – детский тариф с фильтрацией контента. Абонентская плата за месяц (в Москве и области) 750 р. Есть функции безопасности: блокировка нежелательного контента (около 10 000 сайтов, список обновляется ежедневно), ограничение доступа в интернет с 23:00 до 06:00, защита от рекламных звонков и подписок. МТС Junior и МТС Junior+ - тарифы с семейным контролем. Абонентская плата за МТС Junior от 540 р. в месяц, за МТС Junior + - от 900 р. Есть детский режим в развлекательных сервисах МТС, определение геолокации, возможность дозвониться при нулевом балансе, уведомления о посещении определенных мест.

Также есть дополнительная опция от МТС – подписка МТС Junior. Подключить ее может абонент любого оператора, но для пользователей МТС функций значительно больше.

Лучшие приложения для родительского контроля в 2026 году: сравнение

Родители могут установить необходимые ограничения практически на любом устройстве, которым пользуется ребенок. Это можно сделать не только при помощи настроек на самом смартфоне или компьютере, но и через специальные приложения.

Сравнение приложений (поддерживаются в РФ) Приложение Цена Геолокация Фильтрация 18+ Особенности Kaspersky Safe Kids (для Windows, macOS, Android, iOS) Бесплатно / 1400₽ в год Да Да Обучение цифровой безопасности Google Family Link (для Android, iOS (контроль), ChromeOS) Бесплатно Да Да Только для детей до 13 лет Microsoft Family Safety (для Windows, Xbox, Android) Бесплатно / подписка Microsoft 365 Да Да Интеграция с Xbox и ПК Dr.Web Родительский контроль (для Android, iOS, Windows) 990₽ в год Да Да Российская разработка, техподдержка РФ Экранное время (Apple) Бесплатно (встроенное) Да Да Нативная интеграция с экосистемой Apple Яндекс Плюс Детям (для Android, iOS, Smart TV) 399₽ в месяц (подписка) Нет Да Детский контент без рекламы RUTUBE Детям (для Android, iOS, Smart TV, веб) Бесплатно Нет Да Российские мультфильмы и передачи

Kaspersky Safe Kids и Dr.Web: защита от российских разработчиков

Безопасный контент самым юным интернет-пользователям помогает обеспечить программа Kaspersky Safe Kids (создатель - "Лаборатория Касперского"). При помощи такого приложения родители могут следить за местоположением ребенка, решать, какой контент подходит для их чада, а какую информацию ребенку лучше не показывать, контролировать то количество минут и часов, которые он проводит в сети, и даже обучать его безопасному поведению в интернете.

У программы есть бесплатная версия и премиум-вариант с расширенным набором функций:

контроль использования устройства в реальном времени;

фильтрация сайтов по 14 категориям контента;

мониторинг активности в социальных сетях (ВКонтакте,Telegram);

рекомендации психологов по цифровому воспитанию;

советы для обучения детей правилам безопасности в интернете.

Особые функции и настройки, помогающие родителям следить за поведением и безопасностью ребенка в интернете, существуют и у других компаний, более известных как разработчики антивирусных продуктов. Например, функцию родительского контроля можно подключить в приложении от Dr.Web - Dr.Web Family Security. В нем родительский контроль совмещен с антивирусной защитой, блокировкой опасных приложений и сайтов-фишинга, защитой от попыток обхода через VPN и прокси-серверы.

Google Family Link и Microsoft Family Safety: ограничения и стоимость

Google Family Link - универсальная программа, которую можно установить на смартфон или планшет и с ее помощью контролировать, как много времени ребенок проводит в сети, что скачивает и устанавливает на устройство и так далее. Данная программа должна быть установлена и у родителей, и у ребенка, причем чадо со своего устройства уже никак не сможет изменить те настройки, которые установили взрослые.

Стоит отметить, что базовые функции доступны бесплатно, а дополнительное облачное хранилище доступно только по подписке Google One.

Также есть Microsoft Family Safety, который имеет два уровня доступа. Бесплатная версия включает базовый контроль времени, фильтрацию веб-сайтов и отчеты об активности. С подпиской Microsoft 365 Family (от 5500 рублей в год) доступны расширенное отслеживание местоположения, оповещения о прибытии и отбытии, приоритетная поддержка.

Российские сервисы: Яндекс Плюс Детям и RUTUBE Детям

Собственная функция родительского контроля есть у Яндекса. Более того, у этой поисковой системы больше режимов.

Режимы Результат Умеренный из результатов поиска исключаются сайты "для взрослых", если запрос явно не направлен на поиск таких ресурсов (режим включен по умолчанию) Семейный из результатов поиска полностью исключается контент "для взрослых" (даже если запрос явно направлен на поиск таких ресурсов), а также сайты, содержащие нецензурную лексику Без ограничений в результатах поиска присутствуют все найденные по запросу документы, включая интернет-ресурсы "для взрослых"

Родитель может выбрать тот режим, который считает подходящим. При этом многие эксперты считают самым безопасным и подходящим для детей режим фильтрации контента “Семейный”.

“Мы видим высокий интерес со стороны родителей к безопасности детей в цифровой среде. В ответ на этот запрос в сервисах Яндекса есть детские аккаунты и профили, чтобы дать родителям спокойствие, а детям - свободу и безопасную интернет-среду. Только за прошлый год в Яндексе было создано 576 000 детских аккаунтов для юных пользователей. Они помогают оградить ребенка от контента, не предназначенного для детских глаз. У детей будет гораздо меньше шансов наткнуться на ненормативную лексику или, например, фильм для взрослых, - говорит Ксения Строжевская, представитель пресс-службы Плюс Детям (Яндекс). - Детские аккаунты можно создать и в развлекательных сервисах вместе с подпиской Яндекс Плюс с опцией “Детям”. В таких профилях на Кинопоиске и Яндекс Музыке есть доступ только к детскому контенту”.

Если использовать смартфон с умом, то он может стать дополнительным инструментом для освоения важных навыков, которые помогут ребенку в учебе и в жизни. Однако на первых порах родителям следует контролировать то, как дети адаптируются в виртуальном мире, и помогать им выработать привычку проводить время с полезным контентом. Поэтому важно установить лимит на использование девайса: дошкольникам можно проводить не больше 30-60 минут в день с гаджетом, а школьникам до 10-12 лет - не больше 2 часов.

© Shutterstock/FOTODOM / Arsenii Palivoda Мальчик лежит ночью в постели и смотрит на экран своего смартфона

Отдельное приложение с детским контентом есть и на Rutube. Называется оно “RUTUBE Детям” и наполнено фильмами, мультфильмами и передачами для детского и семейного просмотра (при этом, как обещают создатели, без рекламы и взрослых роликов).

Специальные настройки, которые позволяют оградить детей от неподходящего им по возрасту контента, существуют и во многих онлайн-кинотеатрах, а также на домашних устройствах цифрового телевидения. Родители могут выбрать нужные им возрастные ограничения и подтвердить их пин-кодом либо создать специальный детский профиль, после чего юным членам семьи станет доступен только разрешенный контент.

Как объяснить ребенку родительский контроль — без конфликта и недоверия

Установка родительского контроля может вызвать у ребенка негативную реакцию, если подойти к вопросу неправильно. Главное - не тайная слежка, а открытый диалог и объяснение причин. Дети должны понимать, что контроль - это забота о безопасности, а не недоверие.

Для доверительного разговора нужно выбрать подходящий момент. Также:

Не начинайте разговор после проступка или в момент конфликта. Создайте спокойную обстановку, когда у обоих есть время для беседы без спешки. Объясните причины простым языком. Расскажите о реальных угрозах в интернете на понятных примерах: мошенники, которые обманывают детей, кибербуллинг со стороны сверстников, контент не по возрасту. Подчеркните, что контроль - это забота о безопасности, как когда родители провожают маленького реб6нка в школу. Вовлеките ребенка в процесс настройки. Покажите, какие ограничения вы устанавливаете, и объясните почему. Для подростков особенно важно обсудить правила вместе и дать возможность участвовать в установке разумных границ.

© Shutterstock/FOTODOM / Marina Demidiuk Отец и сын смотрят в телефон

При общении с детьми о родительском контроле важно говорить "мы", а не "я тебя контролирую" - подчеркивайте, что это общие правила безопасности для всей семьи. Можете привести конкретные примеры из жизни - рассказать о реальных случаях, когда отсутствие контроля привело к проблемам (без запугивания). Будьте открыты к обсуждению - если ребенок считает ограничения несправедливыми, выслушайте его аргументы и при необходимости скорректируйте настройки.

Для детей 5-8 лет используйте простые объяснения про "плохих людей" в интернете и незнакомцев, с которыми нельзя общаться. Делайте акцент на том, что родители всегда рядом и помогут, если что-то напугает или будет непонятно.

С детьми 9-12 лет можно говорить более детально о киберугрозах: что такое фишинг, почему опасно делиться личной информацией, как распознать мошенников. Приводите примеры безопасного поведения онлайн и обсуждайте ситуации из их жизни.

Подросткам 13+ лет нужен совместный подход к обсуждению правил. Объясняйте последствия небезопасного поведения, но давайте больше свободы при демонстрации ответственности. Постепенно увеличивайте автономию, если подросток соблюдает договоренности.

5 ошибок родителей при установке контроля

Даже с благими намерениями родители могут допустить ошибки. Как правило, это:

Установка контроля без объяснения причин. Ребенок может оценить это как недоверие и тотальную слежку со стороны родителей. В результате он начнет искать способы обойти ограничения из принципа, даже если раньше не задумывался об этом. Проведите честный разговор о цифровой безопасности до установки контроля и обсудите правила вместе. Слишком жесткие ограничения без учета возраста. Установка одинаковых правил для семилетнего ребенка и подростка 15 лет провоцирует конфликт. Подросткам нужна определенная автономия для развития ответственности, иначе они не научатся принимать решения самостоятельно. Отсутствие собственного примера. Если родители сами проводят весь вечер в телефоне за просмотром соцсетей, но ограничивают ребенка 30 минутами в день, это несправедливо. Дети быстро замечают двойные стандарты и перестают воспринимать правила всерьез, поэтому ограничение по времени должно быть у всей семьи. Тотальный контроль без зон приватности. Чтение личной переписки, постоянная слежка за каждым действием разрушают доверие. Подросткам особенно важно иметь личное пространство - это часть формирования личности и самостоятельности. Обозначьте четкие границы: вы контролируете безопасность и время использования гаджетов, но не вторгаетесь в личную переписку без серьезной причины. Мониторьте активность в целом (какие сайты посещаются, сколько времени проводится в приложениях), а не читайте каждое сообщение. Игнорирование диалога при возникновении проблем. Если контроль выявил посещение сомнительного сайта или превышение лимита времени, многие родители сразу наказывают - лишают телефона, ругают. Но это упущенная возможность разобраться в причинах и научить ребенка осторожности и фильтрации контента. Спросите спокойно, почему он перешел на тот или иной сайт, что его интересовало, и обсудите более безопасные альтернативы.

Помните, родительский контроль - это временная мера на период взросления. Конечная цель - не контролировать ребенка вечно, а научить его безопасному и ответственному поведению в интернете, чтобы он мог защищать себя самостоятельно.

© Shutterstock/FOTODOM / KieferPix Мать разговаривает со своим ребенком дома

Как подросток может обойти родительский контроль — и как этому помешать

Порой даже самый строгий и надежный родительский контроль не может гарантировать, что ребенок при желании не сможет обойти установленные родителями ограничения. Узнать или подобрать пароль, скачать новые мессенджеры или приложения, на которые уже не будет распространяться выставленный запрет, изменить настройки телефона и так далее - по соответствующему запросу в любом поисковике тут же выдается не один десяток ссылок.

Современные дети часто более технически подкованы, чем их родители. Подростки умеют находить уязвимости в системах контроля, особенно если чувствуют, что ограничения несправедливы. Знание распространенных способов обхода поможет родителям усилить защиту и вести продуктивный диалог с детьми.

Топ-5 способов обхода: сброс настроек, гостевой режим, VPN, DNS, APK

Первый действенный метод - сброс устройства к заводским настройкам. Это полное удаление всех данных и настроек устройства, после которого родительский контроль перестает действовать и устройство "откатывается" к первоначальным параметрам.

Чтобы предотвратить это, установите PIN-код или пароль на функцию сброса в настройках устройства:

на Android используйте Family Link с привязкой к Google-аккаунту родителя - после сброса потребуется войти в тот же аккаунт;

на iPhone активируйте "Найти iPhone" и защитите настройки паролем "Экранного времени".

Второй способ - использование гостевого режима или второго профиля. На компьютерах и некоторых Android-устройствах можно создать дополнительный профиль пользователя или переключиться в гостевой режим, где родительский контроль не настроен.

Методы избежания:

в Windows отключите возможность создания новых учетных записей без пароля администратора;

на Android в Family Link запретите добавление и переключение пользователей;

на Mac ограничьте доступ к системным настройкам в разделе "Родительский контроль".

Третий - установка VPN для обхода сетевых фильтров. Чтобы подросток не использовал его, заблокируйте установку VPN-приложений через настройки родительского контроля. На iOS запретите изменение VPN-профилей через "Ограничения" в "Экранном времени". Также объясните ребенку риски использования бесплатных VPN - они могут красть личные данные и пароли.

© Shutterstock/FOTODOM / Pressmaster Подросток играет в смартфон

Усложненные способ - смена DNS-серверов для обхода фильтров на уровне интернет-провайдера. Вместо DNS с семейным фильтром подросток может прописать публичные DNS (Google, Cloudflare).

Чтобы такого не произошло:

защитите настройки сети паролем администратора;

на роутере настройте принудительное использование определенных DNS для всех устройств;

используйте приложения родительского контроля, которые не зависят от DNS.

Еще один популярный способ - установка APK-файлов приложений из сторонних источников в обход Google Play (Android). Для предупреждения подобной ситуации отключите опцию "Неизвестные источники" для установки приложений в Google Family Link.

Если обнаружили, что ребенок обошел контроль, не спешите его наказывать. Сначала выясните причину - возможно, ограничения действительно слишком жесткие или ребенок просто хотел поиграть с друзьями. Используйте это как повод для разговора о доверии и правилах.

"Рано или поздно ребенку придется столкнуться с цифровым пространством без внешних ограничений. Самая главная угроза - это отсутствие знаний", - подчеркивает Елена Бочерова из "Киберпротект".

Часто задаваемые вопросы по родительскому контролю

Можно ли поставить контроль без установки приложения?

Да. Есть несколько способов настроить контроль без дополнительных приложений. Это:

встроенные средства операционной системы: "Экранное время" на iOS/macOS, Microsoft Family Safety на Windows, встроенные настройки Android;

через роутер: настройка фильтрации сайтов и расписания доступа в интернет в веб-интерфейсе домашнего роутера;

в браузере: активация семейного фильтра в Яндексе, Google, включение безопасного режима на RuTube;

интернет-провайдера: подключение услуги "Родительский контроль" у МТС, МегаФон, которая работает на уровне сети оператора.

Однако специализированные приложения обычно предлагают более широкий функционал: геолокацию, детальные отчеты об активности, контроль времени по каждому приложению.

Работает ли родительский контроль в WhatsApp, Telegram и играх?

Прямой контроль переписки в мессенджерах невозможен и незаконен - приложения используют сквозное шифрование, и даже разработчики не имеют доступа к сообщениям пользователей.

Для контроля общения в соцсетях некоторые приложения (Kaspersky Safe Kids) предлагают мониторинг активности ВКонтакте по согласованию с ребенком, но это скорее отчеты о друзьях и публичных постах, а не чтение личной переписки.

Работает ли родительский контроль, если ребёнок подключён к другому Wi-Fi?

Зависит от типа контроля. Если опция установлена на роутер, она не будет работать при подключении к другой сети (школьный Wi-Fi, гости, кафе) или к мобильному интернету. Контроль у провайдера (МТС, МегаФон) работает только в мобильной сети оператора, не действует через Wi-Fi.

Будет работать только функция отслеживания на устройстве (Family Link, Kaspersky, "Экранное время"), так как ограничения установлены на самом смартфоне или компьютере независимо от источника интернета.

С какого возраста нужно устанавливать родительский контроль?