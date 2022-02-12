https://ria.ru/20220212/eskalatsiya-1772397845.html

Тимошенко объяснила причину сложившейся ситуации у границ Украины

Тимошенко объяснила причину сложившейся ситуации у границ Украины - РИА Новости, 12.02.2022

Тимошенко объяснила причину сложившейся ситуации у границ Украины

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по ее мнению, эскалация у границ страны связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T00:46

2022-02-12T00:46

2022-02-12T03:49

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КИЕВ, 12 фев – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по ее мнению, эскалация у границ страны связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений."Я не являюсь военным экспертом, но за последнее время я провела десятки встреч с людьми, которые считаются военными экспертами и которые точно знают, что происходит, и могут сказать свое мнение, которое, по моему мнению, является адекватным. Их общее мнение, что маловероятна полномасштабная война против Украины сегодня… Это говорит о том, что есть другая цель этой эскалации, напряжения, которое сегодня происходит возле наших границ. Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина".По ее словам, на маловероятность полномасштабной войны сегодня, по мнению экспертов, указывает недостаточное количество военных и техники РФ возле границ Украины, боеспособность украинской армии, мобилизация международного сообщества и отсутствие в истории случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/granitsa-1772153473.html

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