00:46 12.02.2022 (обновлено: 03:49 12.02.2022)
Тимошенко объяснила причину сложившейся ситуации у границ Украины
Тимошенко: Киев хотят принудить к выполнению Минских соглашений ситуацией у границ Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 12 фев – РИА Новости. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что, по ее мнению, эскалация у границ страны связана с желанием принудить Киев к выполнению Минских соглашений.
"Я не являюсь военным экспертом, но за последнее время я провела десятки встреч с людьми, которые считаются военными экспертами и которые точно знают, что происходит, и могут сказать свое мнение, которое, по моему мнению, является адекватным. Их общее мнение, что маловероятна полномасштабная война против Украины сегодня… Это говорит о том, что есть другая цель этой эскалации, напряжения, которое сегодня происходит возле наших границ. Все сходятся во мнении, и я поддерживаю это, что главной целью является принудить Украину немедленно выполнять Минские соглашения, которые являются для Украины недопустимыми", - заявила Тимошенко в эфире телеканала "Украина".
По ее словам, на маловероятность полномасштабной войны сегодня, по мнению экспертов, указывает недостаточное количество военных и техники РФ возле границ Украины, боеспособность украинской армии, мобилизация международного сообщества и отсутствие в истории случаев, когда перед наступлением несколько месяцев об этом говорят.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония.