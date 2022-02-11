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Выставка "EXPO-RUSSIA SERBIA 2022" и бизнес-форум пройдут в Белграде

Выставка "EXPO-RUSSIA SERBIA 2022" и бизнес-форум пройдут в Белграде - РИА Новости, 11.02.2022

Выставка "EXPO-RUSSIA SERBIA 2022" и бизнес-форум пройдут в Белграде

Шестая международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA - SERBIA 2022 и Шестой Белградский бизнес-форум состоятся 16-18 марта 2022 года в Конгресс-центре... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:40

2022-02-11T15:40

2022-02-11T15:40

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 фев - Пресс-служба АО "Зарубеж-Экспо". Шестая международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA - SERBIA 2022 и Шестой Белградский бизнес-форум состоятся 16-18 марта 2022 года в Конгресс-центре Metropol Palace (Белград, бульвар короля Александра, 69).Онлайн-версия выставки - на виртуальной платформе. Этот формат хорошо зарекомендовал себя на аналогичных выставках EXPO-RUSSIA, проведенных в 2021 году в Узбекистане и Казахстане.В выставке EXPO-RUSSIA - SERBIA 2022 примут участия предприятия крупного, среднего и малого бизнеса, также будут представлены региональные экспозиции республик, краёв и областей РФ, компаний Сербии и других стран Юго-Восточной Европы.Тематические разделы: энергетика и энергосберегающие технологии, горная промышленность, машиностроение и металлургия, авиационный и железнодорожный транспорт, агропромышленный комплекс, строительство, нефтегазовая промышленность, высокотехнологичные отрасли, банковская деятельность, телекоммуникации, медицина, фармацевтика, образование и наука, туризм, в том числе и медицинский, тнп и другие.В рамках выставки состоится "Биржа деловых контактов", презентации российских и сербских предприятий, тематические круглые столы, организованные совместно с министерствами Республики Сербия, в которых примут участие руководители бизнес-сообщества балканских государств. Ожидается прибытие бизнес-делегаций соседних стран: Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Словении, Болгарии, возможно, также Албании и Северной Македонии.Пять предшествующих выставок прошли с большим успехом. В общей сложности стенды российских предприятий осмотрели свыше двадцати тысяч посетителей. На полях ежегодных выставок в Белграде было подписано более трехсот экспортных контрактов.Шестая международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA SERBIA 2022 и Шестой Белградский бизнес-форум организованы компанией АО "Зарубеж-Экспо" с российской стороны и ТПП Сербии с сербской, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и МТПП, при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации РФ, МИД, Минэкономразвития, Минпромторга, Минобрнауки, Минсельхоза России, посольства и торгпредства России в Сербии, посольства Сербии в России, Российского фонда мира, Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Торгово-промышленной палаты РС, Российского центра науки и культуры в Белграде "Русский дом", а также ведомств других государств Балканского региона.В Протоколе XIX заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 6-7 октября 2021 года в городе Златибор (Сербия) было отмечено: "Стороны приветствовали инициативу проведения 16-18 марта 2022 года в г. Белград Шестой Российско-Сербской международной промышленной выставки EXPO-RUSSIA SERBIA 2022 и Белградского бизнес-форума".Целью мероприятий является расширение торгово-экономических отношений между Россией и Сербией в контексте Соглашения о свободной торговле между странами, интенсификация торговых операций с другими странами региона.Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в EXPO-RUSSIA SERBIA 2022. Возможна компенсация затрат на участие через АО "РЭЦ".Подробную информацию можно получить в Оргкомитете АО "Зарубеж-Экспо".Телефоны: +7(495) 721-3236, 637-3666, 637-3633, е-mail.СайтОнлайн платформа выставокВозрастная категория 16+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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