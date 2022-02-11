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Упавший в Елизовском районе Ан-2 принадлежал ООО "Камчатский кречет"
Упавший в Елизовском районе Ан-2 принадлежал ООО "Камчатский кречет" - РИА Новости, 11.02.2022
Упавший в Елизовском районе Ан-2 принадлежал ООО "Камчатский кречет"
Самолет Ан-2, который разбился на Камчатке, принадлежал компании "Камчатский кречет", сообщили журналистам в Дальневосточной транспортной прокуратуре. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:30
2022-02-11T05:30
2022-02-11T07:51
происшествия
камчатский край
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Самолет Ан-2, который разбился на Камчатке, принадлежал компании "Камчатский кречет", сообщили журналистам в Дальневосточной транспортной прокуратуре.Днем в пятницу очевидцы сообщили в оперативные службы, что наблюдали в окрестностях села Коряки Елизовского района падение Ан-2. При крушении самолет загорелся. Две человека, которые находились в самолете, погибли."Воздушное судно принадлежит обществу с ограниченной ответственностью "Камчатский кречет". По предварительной информации, пассажиров на борту не было", – сказали в прокуратуре.
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РИА Новости
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происшествия, камчатский край
05:30 11.02.2022 (обновлено: 07:51 11.02.2022)
Упавший в Елизовском районе Ан-2 принадлежал ООО "Камчатский кречет"
Упавший в Елизовском районе легкомоторный самолет Ан-2 принадлежал ООО "Камчатский кречет"