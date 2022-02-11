В Минобороны Британии заявили об уважении к российскому народу
В Минобороны Британии заявили об уважении к российскому народу
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Великобритания не испытывает к российскому народу ничего, кроме уважения, заявили в Минобороны Соединенного Королевства на фоне визита главы ведомства Бена Уоллеса в Москву.
"Сегодня в Москве министр обороны Бен Уоллес возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Миллионы россиян погибли, сражаясь на стороне союзников во время Второй мировой войны. Соединенное Королевство не питает ничего, кроме уважения к народу Российской Федерации", - говорится в сообщении британского минобороны в Twitter.
Уоллес в пятницу провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. Британский министр назвал диалог откровенным и конструктивным и выразил надежду на продолжение контактов с российским коллегой.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.