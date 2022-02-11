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В Минобороны Британии заявили об уважении к российскому народу
В Минобороны Британии заявили об уважении к российскому народу - РИА Новости, 11.02.2022
В Минобороны Британии заявили об уважении к российскому народу
Великобритания не испытывает к российскому народу ничего, кроме уважения, заявили в Минобороны Соединенного Королевства на фоне визита главы ведомства Бена... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T21:33
2022-02-11T21:33
в мире
бен уоллес
россия
великобритания
сергей шойгу
вторая мировая война (1939-1945)
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ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Великобритания не испытывает к российскому народу ничего, кроме уважения, заявили в Минобороны Соединенного Королевства на фоне визита главы ведомства Бена Уоллеса в Москву."Сегодня в Москве министр обороны Бен Уоллес возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Миллионы россиян погибли, сражаясь на стороне союзников во время Второй мировой войны. Соединенное Королевство не питает ничего, кроме уважения к народу Российской Федерации", - говорится в сообщении британского минобороны в Twitter.Уоллес в пятницу провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. Британский министр назвал диалог откровенным и конструктивным и выразил надежду на продолжение контактов с российским коллегой.Одной из основных тем на переговорах стала ситуация на границе с Украиной, в связи с которой Уоллес призвал Россию к деэскалации.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220211/peregovory-1772353596.html
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в мире, бен уоллес, россия, великобритания, сергей шойгу, вторая мировая война (1939-1945)
21:33 11.02.2022
 
В Минобороны Британии заявили об уважении к российскому народу

В Минобороны Британии заявили об уважении к российскому народу

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 11 фев - РИА Новости. Великобритания не испытывает к российскому народу ничего, кроме уважения, заявили в Минобороны Соединенного Королевства на фоне визита главы ведомства Бена Уоллеса в Москву.
"Сегодня в Москве министр обороны Бен Уоллес возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Миллионы россиян погибли, сражаясь на стороне союзников во время Второй мировой войны. Соединенное Королевство не питает ничего, кроме уважения к народу Российской Федерации", - говорится в сообщении британского минобороны в Twitter.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 18:33
Уоллес вспомнил слова Лаврова, комментируя переговоры с Шойгу
Уоллес в пятницу провел переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в Москве. Британский министр назвал диалог откровенным и конструктивным и выразил надежду на продолжение контактов с российским коллегой.
Одной из основных тем на переговорах стала ситуация на границе с Украиной, в связи с которой Уоллес призвал Россию к деэскалации.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 18:51
Глава Минобороны Британии назвал Шойгу и Герасимова профессионалами
 
В миреБен УоллесРоссияВеликобританияСергей ШойгуВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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