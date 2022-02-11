20:17 11.02.2022 (обновлено: 20:27 11.02.2022)
СНБО Украины опроверг сообщения об эвакуации секретных документов из Киева
Секретарь СНБО Украины Данилов опроверг сообщения об эвакуации секретных документов
Украинский военнослужащий
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Оснований для эвакуации секретных документов из Киева пока нет, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники сообщила, что украинская разведка вывезла из штаб-квартиры в Киеве секретную документацию и оборудование, которые переместила в "безопасные места" на западе страны.
Вчера, 08:00Когда США подожгут Донбасс
"Все учреждения, которые работают на территории нашей страны, работают согласно регламентам, которые есть… на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы вывозить, эвакуировать документы… На сегодняшний день никто никуда не двигается", - сказал Данилов на брифинге.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
9 февраля, 08:00В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
При этом страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония.