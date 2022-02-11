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Обвиняемый в убийстве ребенка под Орлом ранее задушил двоих детей и женщину
Обвиняемый в убийстве ребенка под Орлом ранее задушил двоих детей и женщину - РИА Новости, 11.02.2022
Обвиняемый в убийстве ребенка под Орлом ранее задушил двоих детей и женщину
Задержанный в Орловской области за убийство ребенка оказался серийным убийцей - на его счету жизни еще двух детей и женщины в 2000-2005 годах, сообщили в СК РФ. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:05
2022-02-11T18:05
происшествия
орловская область
орел
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Задержанный в Орловской области за убийство ребенка оказался серийным убийцей - на его счету жизни еще двух детей и женщины в 2000-2005 годах, сообщили в СК РФ.В ноябре 2021 года официальный представитель СК РФ заявляла, что предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, его проверяли на причастность к другим преступлениям. Она добавляла, что в июле 2005 года в том же селе пропал 11-летний ребенок, однако тогда его найти не удалось.Отмечается, что в ходе расследования убийства девочки в орловском селе Казарь были получены сведения о возможной причастности мужчины к другим особо тяжким преступлениям, которые длительное время оставались нераскрытыми. Подчеркивается, что правоохранителями "получены доказательства, подтверждающие эти данные"."По версии следствия, в апреле 2000 года, в сентябре 2003 года и в июле 2005 года в Залегощенском районе Орловской области Шаяхмедов совершил убийства путем удушения еще трех местных жителей – 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также 32-летней женщины. Известно, что с женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был, 11-летний мальчик проживал в соседнем доме", - отметили в СК.В СК отметили, что Шаяхмедову предъявлено обвинение в совершении преступлений "убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление". Подчеркивается, что на допросе он полностью признал вину, в настоящее время он арестован.Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Следователи продолжают проверять обвиняемого на причастность к другим преступлениям.
https://ria.ru/20211027/ubiystvo-1756423546.html
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происшествия, орловская область, орел, россия, следственный комитет россии (ск рф)
18:05 11.02.2022
 
Обвиняемый в убийстве ребенка под Орлом ранее задушил двоих детей и женщину

Обвиняемый в убийстве ребенка в орловском селе ранее задушил еще двоих детей и женщину

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль следственного комитета
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Задержанный в Орловской области за убийство ребенка оказался серийным убийцей - на его счету жизни еще двух детей и женщины в 2000-2005 годах, сообщили в СК РФ.
В ноябре 2021 года официальный представитель СК РФ заявляла, что предполагаемый убийца пропавшей под Орлом 9-летней девочки признался, что лишил жизни еще одного ребенка более 16 лет назад, его проверяли на причастность к другим преступлениям. Она добавляла, что в июле 2005 года в том же селе пропал 11-летний ребенок, однако тогда его найти не удалось.
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Отмечается, что в ходе расследования убийства девочки в орловском селе Казарь были получены сведения о возможной причастности мужчины к другим особо тяжким преступлениям, которые длительное время оставались нераскрытыми. Подчеркивается, что правоохранителями "получены доказательства, подтверждающие эти данные".
"По версии следствия, в апреле 2000 года, в сентябре 2003 года и в июле 2005 года в Залегощенском районе Орловской области Шаяхмедов совершил убийства путем удушения еще трех местных жителей – 6-летнего и 11-летнего мальчиков, а также 32-летней женщины. Известно, что с женщиной и 6-летним ребенком обвиняемый знаком не был, 11-летний мальчик проживал в соседнем доме", - отметили в СК.
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В СК отметили, что Шаяхмедову предъявлено обвинение в совершении преступлений "убийство, то есть умышленное причинение смерти двум и более лицам, малолетнего, с целью скрыть другое преступление". Подчеркивается, что на допросе он полностью признал вину, в настоящее время он арестован.
Сейчас устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Следователи продолжают проверять обвиняемого на причастность к другим преступлениям.
 
ПроисшествияОрловская областьОрелРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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