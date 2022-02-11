https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772318333.html

Источник раскрыл подробности двойного убийства на севере Москвы

Источник раскрыл подробности двойного убийства на севере Москвы - РИА Новости, 11.02.2022

Источник раскрыл подробности двойного убийства на севере Москвы

Три человека, чьи тела были найдены на севере Москвы, были гражданами Йемена, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:21

2022-02-11T16:21

2022-02-11T16:21

происшествия

россия

йемен

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Три человека, чьи тела были найдены на севере Москвы, были гражданами Йемена, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в квартире дома на Бескудниковском бульваре были обнаружены тела зарезанных мужчины и женщины, а возле дома нашли еще одно тело мужчины, который проживал в той же квартире. У последнего погибшего были травмы, характерные при падении с высоты. По словам Ивановой, трагедия произошла из-за семейной ссоры. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".Установлено, что в квартире проживали три человека: мужчина 1945 года рождения, его сын 1977 года рождения и женщина 1991 года рождения. В российскую столицу все трое приехали для лечения у отца глаукомы."Все трое погибших являются гражданами Йемена. Нарушений в визовом режиме не было", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772109391.html

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происшествия, россия, йемен