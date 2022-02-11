Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/ubiystvo-1772318333.html
Источник раскрыл подробности двойного убийства на севере Москвы
Источник раскрыл подробности двойного убийства на севере Москвы - РИА Новости, 11.02.2022
Источник раскрыл подробности двойного убийства на севере Москвы
Три человека, чьи тела были найдены на севере Москвы, были гражданами Йемена, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:21
2022-02-11T16:21
происшествия
россия
йемен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Три человека, чьи тела были найдены на севере Москвы, были гражданами Йемена, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.В четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в квартире дома на Бескудниковском бульваре были обнаружены тела зарезанных мужчины и женщины, а возле дома нашли еще одно тело мужчины, который проживал в той же квартире. У последнего погибшего были травмы, характерные при падении с высоты. По словам Ивановой, трагедия произошла из-за семейной ссоры. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".Установлено, что в квартире проживали три человека: мужчина 1945 года рождения, его сын 1977 года рождения и женщина 1991 года рождения. В российскую столицу все трое приехали для лечения у отца глаукомы."Все трое погибших являются гражданами Йемена. Нарушений в визовом режиме не было", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220210/ubiystvo-1772109391.html
россия
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, йемен
16:21 11.02.2022
 
Источник раскрыл подробности двойного убийства на севере Москвы

Источник: погибшие в ходе семейной ссоры на севере Москвы были гражданами Йемена

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Три человека, чьи тела были найдены на севере Москвы, были гражданами Йемена, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что в квартире дома на Бескудниковском бульваре были обнаружены тела зарезанных мужчины и женщины, а возле дома нашли еще одно тело мужчины, который проживал в той же квартире. У последнего погибшего были травмы, характерные при падении с высоты. По словам Ивановой, трагедия произошла из-за семейной ссоры. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство двух и более лиц".
Установлено, что в квартире проживали три человека: мужчина 1945 года рождения, его сын 1977 года рождения и женщина 1991 года рождения. В российскую столицу все трое приехали для лечения у отца глаукомы.
"Все трое погибших являются гражданами Йемена. Нарушений в визовом режиме не было", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 16:22
В Москве бытовая ссора закончилась двойным убийством
 
ПроисшествияРоссияЙемен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала