https://ria.ru/20220211/terrorizm-1772366162.html

Министры обороны России и Великобритании обсудили борьбу с терроризмом

Министры обороны России и Великобритании обсудили борьбу с терроризмом - РИА Новости, 11.02.2022

Министры обороны России и Великобритании обсудили борьбу с терроризмом

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T19:35

2022-02-11T19:35

2022-02-11T19:35

бен уоллес

лиз трасс

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сергей шойгу

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в мире

терроризм

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом."Обсудили вопросы, включая борьбу с терроризмом, наши двусторонние отношения", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лондон считает важным наладить каналы коммуникации с российским военными, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Да, мы считаем, что это крайне важно. Очень важно поддерживать открытыми каналы коммуникации, в том числе между нашими штабами обороны, обсуждать те вопросы, где мы потенциально можем достичь соглашения, заключить договоры о сотрудничестве", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.В пятницу Уоллес прибыл в Москву, где провел переговоры министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772320060.html

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бен уоллес, лиз трасс, великобритания, сергей шойгу, россия, в мире, терроризм