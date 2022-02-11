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Министры обороны России и Великобритании обсудили борьбу с терроризмом
Министры обороны России и Великобритании обсудили борьбу с терроризмом - РИА Новости, 11.02.2022
Министры обороны России и Великобритании обсудили борьбу с терроризмом
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:35
2022-02-11T19:35
бен уоллес
лиз трасс
великобритания
сергей шойгу
россия
в мире
терроризм
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом."Обсудили вопросы, включая борьбу с терроризмом, наши двусторонние отношения", - сказал он в ходе пресс-конференции.Лондон считает важным наладить каналы коммуникации с российским военными, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Да, мы считаем, что это крайне важно. Очень важно поддерживать открытыми каналы коммуникации, в том числе между нашими штабами обороны, обсуждать те вопросы, где мы потенциально можем достичь соглашения, заключить договоры о сотрудничестве", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.В пятницу Уоллес прибыл в Москву, где провел переговоры министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
https://ria.ru/20220211/bezopasnost-1772320060.html
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бен уоллес, лиз трасс, великобритания, сергей шойгу, россия, в мире, терроризм
19:35 11.02.2022
 
Министры обороны России и Великобритании обсудили борьбу с терроризмом

Министры обороны России и Великобритании Шойгу и Уоллес обсудили борьбу с терроризмом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что обсудил с российским министром обороны Сергеем Шойгу борьбу с терроризмом.
"Обсудили вопросы, включая борьбу с терроризмом, наши двусторонние отношения", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Россия скоро ответит США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил Шойгу
Лондон считает важным наладить каналы коммуникации с российским военными, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Да, мы считаем, что это крайне важно. Очень важно поддерживать открытыми каналы коммуникации, в том числе между нашими штабами обороны, обсуждать те вопросы, где мы потенциально можем достичь соглашения, заключить договоры о сотрудничестве", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.
В пятницу Уоллес прибыл в Москву, где провел переговоры министром обороны России Сергеем Шойгу. Накануне российскую столицу посетила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Бен УоллесЛиз ТрассВеликобританияСергей ШойгуРоссияВ миреТерроризм
 
 
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