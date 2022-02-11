В Минобороны Британии надеются на реализацию Минских соглашений
Глава Минобороны Британии Уоллес надеется на реализацию Минских соглашений
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Москве
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лондон надеется, что настанет время, когда страны "нормандского формата" смогут реализовать минские соглашения, пусть это и непросто, сказал Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Я понимаю трудности, которые возникают с реализацией соглашений. Безусловно, прежде всего существуют соглашения. Лидеры должны реализовать их. Это очень непросто. Я очень надеюсь, что будет время, для того, чтобы и Россия, и Украина, и другие страны, подписавшие соглашения, смогут реализовать эти соглашения, выполнить эту работу, требуемую для их реализации", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.
По его словам, Британия надеется, что ситуация на границе с Украиной разрешится дипломатическим путем, не повлечет трагические последствия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.