https://ria.ru/20220211/siriya-1772225854.html

СМИ: пятеро детей погибли при операции США по ликвидации главаря ИГ*

СМИ: пятеро детей погибли при операции США по ликвидации главаря ИГ* - РИА Новости, 11.02.2022

СМИ: пятеро детей погибли при операции США по ликвидации главаря ИГ*

По меньшей мере пять детей погибли в ходе операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Ибрагима... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:07

2022-02-11T11:07

2022-02-11T11:07

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По меньшей мере пять детей погибли в ходе операции военных США по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши на северо-западе Сирии, сообщила газета Washington Post со ссылкой на видеозаписи и очевидцев.Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что во время операции по ликвидации аль-Курейши погибли трое гражданских лиц. Главарь ИГ*, по данным американских военных, погиб при взрыве, который устроил он сам. Вместе с ним погибли его жена и двое детей, сообщил Кирби.Соседи аль-Курейши сообщили газете, что насчитали по меньшей мере девять детей в доме, где проживал главарь ИГ*. Газета отмечает, что на поступивших в ее распоряжение видео, снятых после операции, видны останки как минимум пятерых детей. Местный журналист, прибывший на место вскоре после операции американских военных, заявил газете, что обнаружил тела троих детей внутри дома и еще двоих возле него.На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции США на северо-западе Сирии был уничтожен один из лидеров ИГ* Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220209/siriya-1771890991.html

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в мире, джон кирби, джо байден, сирия, сша, россия, министерство обороны сша