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В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах
В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах - РИА Новости, 11.02.2022
В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах
В подмосковных Мытищах проводится служебная проверка по факту нападения с ножом подростка на одноклассника, дополнительно начались внеочередные проверки мер... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:12
2022-02-11T14:12
2022-02-11T14:43
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В подмосковных Мытищах проводится служебная проверка по факту нападения с ножом подростка на одноклассника, дополнительно начались внеочередные проверки мер безопасности в других школах, сообщили в пресс-службе регионального минобра."Министерством образования Московской области проводится служебная проверка произошедшего. Дополнительно сообщаем, что в школах Подмосковья начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности", - сказано в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
14:12 11.02.2022 (обновлено: 14:43 11.02.2022)
В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах
В подмосковных школах начались внеплановые проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах