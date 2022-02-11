https://ria.ru/20220211/shkola-1772282473.html

В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах

В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах - РИА Новости, 11.02.2022

В подмосковных школах идут проверки безопасности из-за ЧП в Мытищах

В подмосковных Мытищах проводится служебная проверка по факту нападения с ножом подростка на одноклассника, дополнительно начались внеочередные проверки мер... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:12

2022-02-11T14:12

2022-02-11T14:43

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

новости подмосковья

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В подмосковных Мытищах проводится служебная проверка по факту нападения с ножом подростка на одноклассника, дополнительно начались внеочередные проверки мер безопасности в других школах, сообщили в пресс-службе регионального минобра."Министерством образования Московской области проводится служебная проверка произошедшего. Дополнительно сообщаем, что в школах Подмосковья начались внеочередные проверки соблюдения мер безопасности", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220211/shkolnik-1772241859.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи