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Правила провоза ручной клади на борту самолета могут измениться

Правила провоза ручной клади на борту самолета могут измениться - РИА Новости, 11.02.2022

Правила провоза ручной клади на борту самолета могут измениться

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс России с предложением установить единые минимальные габариты ручной клади в самолетах в 100... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T18:29

2022-02-11T18:29

2022-02-11T19:13

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс России с предложением установить единые минимальные габариты ручной клади в самолетах в 100 сантиметров, рассказал РИА Новости Член Общественной палаты России, председатель ООП Илья Зотов."Мы провели исследования, какие параметры есть для провоза ручной клади, багажа, домашних животных в 26 российских авиакомпаниях. Выявили определенные закономерности, — объяснил он. — Например, по ручной клади есть ограничения по весу — пять или десять килограмм, но не меньше пяти. Других параметров нет. Только у одной авиакомпании не закреплен вес, лишь габариты".По его словам, даже вещь весом в полтора килограмма авиакомпания может запретить взять на борт, если она хоть на два сантиметра не влезает в калибратор."Нужны единые правила. Да, габариты в 120 сантиметров могут быть излишними для многих перевозчиков, но 100 — технически возможно для всех самолетов, которые сейчас эксплуатируются в России, — объяснил Илья Зотов. — Другой вопрос, что некоторые авиакомпании потеряют деньги. Но это правило решит десятки, сотни, а то и тысячи спорных ситуации, которые сейчас возникают, когда вроде бы пять килограммов разрешили провозить, а такой возможности нет".Эксперт уточнил, что габариты устанавливаются для того, чтобы все пассажиры могли провезти свои вещи. Но при этом нельзя доходить до абсурда, когда турист со стандартной сумкой, которая на два сантиметра не влезла в калибратор, обязан заплатить, например, три тысячи рублей, что бывает дешевле авиабилета."Мы предложили минимум в 100 сантиметров по сумме трех измерений. Да, нужно уточнить детали, есть воздушные судна, где и эти требования могут быть невыполнимыми, — объяснил он. — Зная об этом, авиакомпании могут на сайте указать, что на таком-то самолете правила нельзя исполнить технически, следовательно, пассажиры будут знать заранее. Но это единичная история, большинство судов позволяют провозить сумки в 100 сантиметров в салоне".По словам Зотова, к ним не раз обращались пассажиры с вопросами, почему на одинаковых самолетах используются разные правила. "Возникают ситуации, когда пассажир летит одной авиакомпанией, пересаживается на стыковочный рейс и ему приходится или выкидывать ручную кладь, или оплачивать ее, — уточняет он. — Когда минимальный лимит будет установлен, пассажир будет четко понимать, какой бы авиакомпанией он не полетел, его условная сумка — подойдет. Некий минимум ему будет предоставлен".Эксперт уверен, что на цены на авиабилеты это не повлияет. "Мы же не ставим максимальную планку. Лоукостеры могут оставить 100 сантиметров, премиальные компании и 115-120, — говорит Зотов. — Это все равно позволит зарабатывать, не все вещи влезут в калибратор".Даже на 100 сантиметрах ООП не настаивает. "Пусть лимит будет и 95 сантиметров, главное, чтобы не возникало дальнейших манипуляций с габаритами ручной клади. Если вес установили, почему бы не установить и габариты", — объясняет инициативу Зотов.По его словам, минимальные габариты сейчас это 90-95 сантиметров.Эксперт уверен, власти к предложению прислушаются. "Минтранс часто претворяет наши инициативы в жизнь, но без ссылки на нас. Пару лет назад мы выступили с предложением дать возможность в автоматическом режиме приобретать субсидированные авиабилеты, с чем была на Дальнем Востоке большая проблема, всем приходилось ехать в кассы, — вспоминает он. — Мы предлагали по домашним животным ввести определенную норму, и практически все авиакомпании прислушались, хотя на законодательном уровне ничего не изменилось".По его словам, большинство инициатив ООП долгосрочные — порой два-три года нужно ждать до того, как их реализуют, но это все же происходит.

https://ria.ru/20211228/chemodan-1765688776.html

https://ria.ru/20211225/zamok-1765344823.html

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