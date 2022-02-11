https://ria.ru/20220211/rebenok-1772341778.html
В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы
В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы - РИА Новости, 11.02.2022
В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы
Тверская прокуратура проводит проверку после падения ледяной глыбы на 10-летнего ребенка, которого доставили в больницу, сообщила прокуратура региона в своем... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:42
2022-02-11T17:42
2022-02-11T17:42
происшествия
тверь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg
РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Тверская прокуратура проводит проверку после падения ледяной глыбы на 10-летнего ребенка, которого доставили в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."Прокуратурой Московского района города Твери проводится проверка по факту падения ледяной глыбы на 10-летнего ребёнка", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительной информации, в пятницу около 15.30 возле дома по Волоколамскому проспекту играли дети, они собирали ледяные глыбы и относили на расположенную рядом площадку, на одного из них с кровли упала ледяная глыба. "В настоящее время мальчик находится в ДОКБ", - уточняет прокуратура.Ведомство отмечает, что на момент происшествия половина крыши жилого дома была очищена от снежной наледи, под неочищенной частью специального ленточного ограждения территории не было. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности ТСЖ.
https://ria.ru/20220211/naled-1772200310.html
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_37:0:2294:1693_1920x0_80_0_0_e3f96fc8e858e28a6fd13ec43600eee1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тверь
В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы
В Твери десятилетний ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы
РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости.
Тверская прокуратура проводит проверку после падения ледяной глыбы на 10-летнего ребенка, которого доставили в больницу, сообщила
прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"Прокуратурой Московского района города Твери
проводится проверка по факту падения ледяной глыбы на 10-летнего ребёнка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительной информации, в пятницу около 15.30 возле дома по Волоколамскому проспекту играли дети, они собирали ледяные глыбы и относили на расположенную рядом площадку, на одного из них с кровли упала ледяная глыба. "В настоящее время мальчик находится в ДОКБ", - уточняет прокуратура.
Ведомство отмечает, что на момент происшествия половина крыши жилого дома была очищена от снежной наледи, под неочищенной частью специального ленточного ограждения территории не было. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности ТСЖ.