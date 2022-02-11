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В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы
В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы - РИА Новости, 11.02.2022
В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы
Тверская прокуратура проводит проверку после падения ледяной глыбы на 10-летнего ребенка, которого доставили в больницу, сообщила прокуратура региона в своем... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:42
2022-02-11T17:42
происшествия
тверь
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РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Тверская прокуратура проводит проверку после падения ледяной глыбы на 10-летнего ребенка, которого доставили в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале."Прокуратурой Московского района города Твери проводится проверка по факту падения ледяной глыбы на 10-летнего ребёнка", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительной информации, в пятницу около 15.30 возле дома по Волоколамскому проспекту играли дети, они собирали ледяные глыбы и относили на расположенную рядом площадку, на одного из них с кровли упала ледяная глыба. "В настоящее время мальчик находится в ДОКБ", - уточняет прокуратура.Ведомство отмечает, что на момент происшествия половина крыши жилого дома была очищена от снежной наледи, под неочищенной частью специального ленточного ограждения территории не было. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности ТСЖ.
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происшествия, тверь
17:42 11.02.2022
 
В Твери ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы

В Твери десятилетний ребенок пострадал из-за падения ледяной глыбы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи
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РЯЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Тверская прокуратура проводит проверку после падения ледяной глыбы на 10-летнего ребенка, которого доставили в больницу, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
"Прокуратурой Московского района города Твери проводится проверка по факту падения ледяной глыбы на 10-летнего ребёнка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительной информации, в пятницу около 15.30 возле дома по Волоколамскому проспекту играли дети, они собирали ледяные глыбы и относили на расположенную рядом площадку, на одного из них с кровли упала ледяная глыба. "В настоящее время мальчик находится в ДОКБ", - уточняет прокуратура.
Ведомство отмечает, что на момент происшествия половина крыши жилого дома была очищена от снежной наледи, под неочищенной частью специального ленточного ограждения территории не было. В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности ТСЖ.
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