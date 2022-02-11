https://ria.ru/20220211/puteshestviya-1772109976.html

Названы города, в которые отправятся туристы на День всех влюбленных

Названы города, в которые отправятся туристы на День всех влюбленных - РИА Новости, 11.02.2022

Названы города, в которые отправятся туристы на День всех влюбленных

Эксперты рассказали, где российские туристы забронировали гостиницы на День всех влюбленных и во сколько им обойдутся романтические выходные, сообщает... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T01:24

2022-02-11T01:24

2022-02-11T01:24

туризм

туризм

новости - туризм

бали (остров)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, где российские туристы забронировали гостиницы на День всех влюбленных и во сколько им обойдутся романтические выходные, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные на период с 11 по 15 февраля и выяснили, что 63 процента оплатили отдых в России. При этом 40 процентов воспользовались программой туристического кешбэка.Средний чек в путешествиях по стране составил 16 тысяч рублей за четыре ночи, что на семь процентов больше, чем год назад.Санкт-Петербург, Москва и Красная Поляна — самые популярные направления. В список востребованных мест для праздничного уикенда также вошли южные города — Краснодар, Сочи, Адлер, Ялта и Алушта. Кроме того, пары запланировали отдых в отелях Калининграда и Новосибирска.Проживание в гостиницах Красной Поляны оказалось самым дорогим: за ночь в горах путешественники платили в среднем 12,9 тысячи рублей. Самое бюджетное размещение туристы нашли в прибрежном Сочи — в среднем 2,5 тысячи рублей за ночь. Это в два раза дешевле, чем год назад.В сумму до трех тысяч рублей за ночь уложились большинство путешествующих в Калининград и Новосибирск. Около четырех тысяч рублей в сутки стоит пребывание в гостиницах Алушты и Краснодара, около пяти тысяч — Адлера и Ялты.За романтический уикенд в отелях Москвы гости заплатят в среднем 3,8 тысячи рублей за ночь, а Санкт-Петербурга — 4,1 тысячи рублей.Среди зарубежных направлений самые популярные — Стамбул, затем Афины и Барселона. Кроме того, туристы отправятся на пляжи Дубая, Абу-Даби, Шарм-эш-Шейха и Бали.

https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html

https://ria.ru/20220118/puteshestviya-1768240202.html

https://ria.ru/20220116/sloveniya-1767728016.html

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