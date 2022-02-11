https://ria.ru/20220211/poezda-1772095356.html
Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале
Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале - РИА Новости, 11.02.2022
Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале
Больше всего путешествий по России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится около 11 процентов... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T06:00
2022-02-11T06:00
2022-02-11T06:00
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москва
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Больше всего путешествий по России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится около 11 процентов оформленных билетов, сообщает Туту.ру.Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2 615 рублей в одну сторону.Далее по популярности у путешественников из Москвы следуют Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. У туристов из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поездки в столицу, Псков, Тверь, Петрозаводск.Больше всего путешествий запланировано из регионов в Москву (26 процентов) и Санкт-Петербург (11 процентов), далее по востребованности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск и Казань.
https://ria.ru/20220202/puteshestviya-1770641378.html
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Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале
Туту.ру: больше всего путешествий на поездах в феврале запланировано между столицами
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Больше всего путешествий по России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится около 11 процентов оформленных билетов, сообщает Туту.ру.
Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2 615 рублей в одну сторону.
Далее по популярности у путешественников из Москвы следуют Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. У туристов из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поездки в столицу, Псков, Тверь, Петрозаводск.
Больше всего путешествий запланировано из регионов в Москву (26 процентов) и Санкт-Петербург (11 процентов), далее по востребованности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск и Казань.