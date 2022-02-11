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Туризм
https://ria.ru/20220211/poezda-1772095356.html
Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале
Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале - РИА Новости, 11.02.2022
Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале
Больше всего путешествий по России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится около 11 процентов... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T06:00
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туризм
туризм
новости - туризм
сортавала
краснодар
куда поехать в выходные
туристы
москва
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Больше всего путешествий по России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится около 11 процентов оформленных билетов, сообщает Туту.ру.Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2 615 рублей в одну сторону.Далее по популярности у путешественников из Москвы следуют Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. У туристов из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поездки в столицу, Псков, Тверь, Петрозаводск.Больше всего путешествий запланировано из регионов в Москву (26 процентов) и Санкт-Петербург (11 процентов), далее по востребованности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск и Казань.
https://ria.ru/20220202/puteshestviya-1770641378.html
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краснодар
москва
санкт-петербург
нижний новгород
казань
ярославль
брянск
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петрозаводск
ростов-на-дону
тюмень
екатеринбург
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туризм, новости - туризм, сортавала, краснодар, куда поехать в выходные, туристы, москва, санкт-петербург, нижний новгород, казань, ярославль, брянск, псков, тверь, петрозаводск, ростов-на-дону, тюмень, екатеринбург, сочи, новосибирск, куда поехать
06:00 11.02.2022
 
Определены самые популярные маршруты в России для путешествий в феврале

Туту.ру: больше всего путешествий на поездах в феврале запланировано между столицами

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкАвтомобили у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Архив
Автомобили у Московского вокзала в Санкт-Петербурге. Архив - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Больше всего путешествий по России на поездах в феврале запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на это направление приходится около 11 процентов оформленных билетов, сообщает Туту.ру.
Средний чек за поездку между двумя столицами в феврале составляет 2 615 рублей в одну сторону.
Далее по популярности у путешественников из Москвы следуют Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск. У туристов из Санкт-Петербурга наиболее востребованы поездки в столицу, Псков, Тверь, Петрозаводск.
Больше всего путешествий запланировано из регионов в Москву (26 процентов) и Санкт-Петербург (11 процентов), далее по востребованности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск и Казань.
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 12:12Туризм
Названы самые выгодные маршруты для путешествий на поезде в феврале
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСортавалаКраснодаркуда поехать в выходныетуристыМоскваСанкт-ПетербургНижний НовгородКазаньЯрославльБрянскПсковТверьПетрозаводскРостов-на-ДонуТюменьЕкатеринбургСочиНовосибирсккуда поехать
 
 
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