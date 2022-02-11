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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220211/podmoskove-1772270707.html
Муфтий: Подмосковье поддержит просветительские проекты мусульман
Муфтий: Подмосковье поддержит просветительские проекты мусульман - РИА Новости, 11.02.2022
Муфтий: Подмосковье поддержит просветительские проекты мусульман
Министерство культуры и туризма Московской области окажет содействие в реализации просветительских программ мусульман области, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:47
2022-02-11T13:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма Московской области окажет содействие в реализации просветительских программ мусульман области, заявил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов по итогам визита главы регионального ведомства Елены Харламовой в Соборную мечеть Москвы."Министру представлена широкая программа отмечаемого в этом году празднования 1100-летия официального принятия ислама на территории нашей страны. Также в 2022 году, объявленного Годом культурного наследия народов России, в Подмосковье пройдет цикл культурно-просветительских мероприятий, организатором которых является региональное духовное управление мусульман. Глава минкультуры Московской области Елена Харламова заверила нас в том, что ведомство окажет содействие в реализации этих программ", - сообщил Аббясов.Религиозный деятель отметил, что во время встречи также были затронуты вопросы укрепления межнациональных отношений в Московской области, работы с мигрантами, развития образовательных программ и благотворительных проектов."Мы договорились о регулярном проведении совместно с минкультуры региона культурных и просветительских проектов, в первую очередь, адресованных молодежи. Наши ключевые мероприятия уже внесены минкультуры Московской области в план реализации", - заключил Аббясов.
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московская область (подмосковье)
13:47 11.02.2022
 

Муфтий: Подмосковье поддержит просветительские проекты мусульман

© Фото : @kharlamova_elena_mo / InstagramМинистр культуры Московской области Елена Харламова на встрече с зампредом ДУМ РФ Муфтием Рушаном Аббясовым
Министр культуры Московской области Елена Харламова на встрече с зампредом ДУМ РФ Муфтием Рушаном Аббясовым - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : @kharlamova_elena_mo / Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма Московской области окажет содействие в реализации просветительских программ мусульман области, заявил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов по итогам визита главы регионального ведомства Елены Харламовой в Соборную мечеть Москвы.
"Министру представлена широкая программа отмечаемого в этом году празднования 1100-летия официального принятия ислама на территории нашей страны. Также в 2022 году, объявленного Годом культурного наследия народов России, в Подмосковье пройдет цикл культурно-просветительских мероприятий, организатором которых является региональное духовное управление мусульман. Глава минкультуры Московской области Елена Харламова заверила нас в том, что ведомство окажет содействие в реализации этих программ", - сообщил Аббясов.
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Религиозный деятель отметил, что во время встречи также были затронуты вопросы укрепления межнациональных отношений в Московской области, работы с мигрантами, развития образовательных программ и благотворительных проектов.
"Мы договорились о регулярном проведении совместно с минкультуры региона культурных и просветительских проектов, в первую очередь, адресованных молодежи. Наши ключевые мероприятия уже внесены минкультуры Московской области в план реализации", - заключил Аббясов.
 
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