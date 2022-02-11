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Муфтий: Подмосковье поддержит просветительские проекты мусульман
Муфтий: Подмосковье поддержит просветительские проекты мусульман - РИА Новости, 11.02.2022
Муфтий: Подмосковье поддержит просветительские проекты мусульман
Министерство культуры и туризма Московской области окажет содействие в реализации просветительских программ мусульман области, заявил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:47
2022-02-11T13:47
2022-02-11T13:47
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма Московской области окажет содействие в реализации просветительских программ мусульман области, заявил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов по итогам визита главы регионального ведомства Елены Харламовой в Соборную мечеть Москвы."Министру представлена широкая программа отмечаемого в этом году празднования 1100-летия официального принятия ислама на территории нашей страны. Также в 2022 году, объявленного Годом культурного наследия народов России, в Подмосковье пройдет цикл культурно-просветительских мероприятий, организатором которых является региональное духовное управление мусульман. Глава минкультуры Московской области Елена Харламова заверила нас в том, что ведомство окажет содействие в реализации этих программ", - сообщил Аббясов.Религиозный деятель отметил, что во время встречи также были затронуты вопросы укрепления межнациональных отношений в Московской области, работы с мигрантами, развития образовательных программ и благотворительных проектов."Мы договорились о регулярном проведении совместно с минкультуры региона культурных и просветительских проектов, в первую очередь, адресованных молодежи. Наши ключевые мероприятия уже внесены минкультуры Московской области в план реализации", - заключил Аббясов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Министерство культуры и туризма Московской области окажет содействие в реализации просветительских программ мусульман области, заявил РИА Новости в пятницу зампред Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов по итогам визита главы регионального ведомства Елены Харламовой в Соборную мечеть Москвы.
"Министру представлена широкая программа отмечаемого в этом году празднования 1100-летия официального принятия ислама на территории нашей страны. Также в 2022 году, объявленного Годом культурного наследия народов России, в Подмосковье
пройдет цикл культурно-просветительских мероприятий, организатором которых является региональное духовное управление мусульман. Глава минкультуры Московской области Елена Харламова заверила нас в том, что ведомство окажет содействие в реализации этих программ", - сообщил Аббясов.
Религиозный деятель отметил, что во время встречи также были затронуты вопросы укрепления межнациональных отношений в Московской области, работы с мигрантами, развития образовательных программ и благотворительных проектов.
"Мы договорились о регулярном проведении совместно с минкультуры региона культурных и просветительских проектов, в первую очередь, адресованных молодежи. Наши ключевые мероприятия уже внесены минкультуры Московской области в план реализации", - заключил Аббясов.