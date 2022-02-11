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МИД Франции прокомментировал переговоры в "нормандском формате"
МИД Франции прокомментировал переговоры в "нормандском формате" - РИА Новости, 11.02.2022
МИД Франции прокомментировал переговоры в "нормандском формате"
Заседание политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине было долгим и сложным, но подтвердило общее стремление к выполнению минских соглашений, РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T17:41
2022-02-11T17:41
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
россия
дмитрий козак
берлин (город)
франция
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Заседание политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине было долгим и сложным, но подтвердило общее стремление к выполнению минских соглашений, заявил представитель МИД Франции."Политсоветники "нормандского формата", которые собрались вчера в Берлине, продолжили обсуждение имплементации Минских договоренностей, в частности ее политических, гуманитарных аспектов и аспектов безопасности. Даже если дискуссии были долгими и трудными, они подтвердили общее стремление к выполнению минских соглашений", - заявил представитель внешнеполитического ведомства на брифинге.В Берлине 10 февраля прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам продолжавшейся почти девять часов встречи глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, что соответствует содержанию минского комплекса мер, итоговые документы не были подписаны. Дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, россия, дмитрий козак, берлин (город), франция
17:41 11.02.2022
 
МИД Франции прокомментировал переговоры в "нормандском формате"

МИД Франции назвал переговоры советников глав "нормандской четверки" сложными

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг ЕС и Франции
Флаг ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг ЕС и Франции
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Заседание политсоветников лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине было долгим и сложным, но подтвердило общее стремление к выполнению минских соглашений, заявил представитель МИД Франции.
"Политсоветники "нормандского формата", которые собрались вчера в Берлине, продолжили обсуждение имплементации Минских договоренностей, в частности ее политических, гуманитарных аспектов и аспектов безопасности. Даже если дискуссии были долгими и трудными, они подтвердили общее стремление к выполнению минских соглашений", - заявил представитель внешнеполитического ведомства на брифинге.
В Берлине 10 февраля прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франции, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам продолжавшейся почти девять часов встречи глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, что соответствует содержанию минского комплекса мер, итоговые документы не были подписаны. Дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников нормандского формата запланирована в марте.
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