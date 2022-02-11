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Минниханов назвал Казахстан стратегическим партнером Татарстана
Минниханов назвал Казахстан стратегическим партнером Татарстана - РИА Новости, 11.02.2022
Минниханов назвал Казахстан стратегическим партнером Татарстана
Казахстан является для Татарстана стратегическим партнером, товарооборот держится на уровне 630 миллионов долларов, заявил глава российского региона Рустам... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:24
2022-02-11T16:24
2022-02-11T16:24
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КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости. Казахстан является для Татарстана стратегическим партнером, товарооборот держится на уровне 630 миллионов долларов, заявил глава российского региона Рустам Минниханов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.Беседа Минниханова и Токаева состоялась в пятницу в Казанском кремле, сообщает пресс-служба главы Татарстана."Казахстан для нас – стратегический партер. Есть много соглашений с регионами Казахстана. Несмотря на пандемию, наш товарооборот два года подряд держится на уровне 630 миллионов долларов. Тем не менее наш потенциал гораздо выше", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.Минниханов подчеркнул, что Татарстан высоко ценит возможность развития сотрудничества с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений. Он также обратил внимание, что более 200 тысяч татар – граждане Казахстана. "Я искренне благодарен за поддержку наших соотечественников", - сказал он.Глава республики также отметил заинтересованность работы по линии открытия филиалов технических вузов России в Казахстане, о чем накануне в Москве заявил Токаев.По словам Токаева, он впечатлен увиденным в Казани, развитием Татарстана.В ходе встречи руководители "Камаза", "Татнефти", профильные министры Татарстана доложили о реализуемых совместных татарстанско-казахстанских проектах. В завершении встречи Минниханов вручил Токаеву орден "Дуслык" (государственная награда Татарстана, вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета республики, дружбы и сотрудничества между Татарстаном и иностранными государствами).
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республика татарстан (татарстан), казахстан, рустам минниханов, татнефть, касым-жомарт токаев
КАЗАНЬ, 11 фев - РИА Новости
. Казахстан является для Татарстана стратегическим партнером, товарооборот держится на уровне 630 миллионов долларов, заявил глава российского региона Рустам Минниханов
в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Беседа Минниханова и Токаева состоялась в пятницу в Казанском кремле, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Казахстан для нас – стратегический партер. Есть много соглашений с регионами Казахстана. Несмотря на пандемию, наш товарооборот два года подряд держится на уровне 630 миллионов долларов. Тем не менее наш потенциал гораздо выше", - цитирует слова Минниханова пресс-служба.
Минниханов подчеркнул, что Татарстан высоко ценит возможность развития сотрудничества с Казахстаном в рамках дружественных российско-казахстанских отношений. Он также обратил внимание, что более 200 тысяч татар – граждане Казахстана. "Я искренне благодарен за поддержку наших соотечественников", - сказал он.
Глава республики также отметил заинтересованность работы по линии открытия филиалов технических вузов России в Казахстане, о чем накануне в Москве заявил Токаев.
"Вчера в Москве я провел почти пятичасовые переговоры с (президентом РФ) Владимиром Путиным. Мы говорили о том, что будем продолжать сотрудничество с Татарстаном. Владимир Владимирович отдельно отметил в своем выступлении, что Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся субъектов России", - сказал президент Казахстана.
По словам Токаева, он впечатлен увиденным в Казани, развитием Татарстана.
В ходе встречи руководители "Камаза", "Татнефти", профильные министры Татарстана доложили о реализуемых совместных татарстанско-казахстанских проектах. В завершении встречи Минниханов вручил Токаеву орден "Дуслык" (государственная награда Татарстана, вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета республики, дружбы и сотрудничества между Татарстаном и иностранными государствами).