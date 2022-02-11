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Уоллес прокомментировал поставки оружия на Украину
Уоллес прокомментировал поставки оружия на Украину - РИА Новости, 11.02.2022
Уоллес прокомментировал поставки оружия на Украину
Поставки Великобританией вооружений на Украину носят ограниченный характер, Лондон поставляет Киеву только ракеты ближнего радиуса действия, они нужны для... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:35
2022-02-11T19:24
в мире
великобритания
украина
бен уоллес
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Поставки Великобританией вооружений на Украину носят ограниченный характер, Лондон поставляет Киеву только ракеты ближнего радиуса действия, они нужны для защиты, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Во-первых, мы поставляем Украине только оборонительные тактические вооружения. Эти ракеты ближнего радиуса действия нужны для защиты, и они ни в какой мере не представляют угрозы внешним странам, пока эти внешние страны не вторгаются на Украину", - сказал Уоллес журналистам.Он отметил, что Лондон поставил ограниченное количество вооружений на Украину. "Мы отправим военный персонал, который будет тренировать, и как только обучение закончится, они вернутся в Британию. И это будет сделано довольно скоро", - добавил министр.Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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в мире, великобритания, украина, бен уоллес, ситуация в днр и лнр
18:35 11.02.2022 (обновлено: 19:24 11.02.2022)
 
Уоллес прокомментировал поставки оружия на Украину

Министр обороны Британии Уоллес: оружие на Украину поставляется ограниченно и для обороны

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryРазгрузка поставленного Великобританией противотанкового оружия в аэропорту Борисполь под Киевом
Разгрузка поставленного Великобританией противотанкового оружия в аэропорту Борисполь под Киевом - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Разгрузка поставленного Великобританией противотанкового оружия в аэропорту Борисполь под Киевом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Поставки Великобританией вооружений на Украину носят ограниченный характер, Лондон поставляет Киеву только ракеты ближнего радиуса действия, они нужны для защиты, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Во-первых, мы поставляем Украине только оборонительные тактические вооружения. Эти ракеты ближнего радиуса действия нужны для защиты, и они ни в какой мере не представляют угрозы внешним странам, пока эти внешние страны не вторгаются на Украину", - сказал Уоллес журналистам.
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Он отметил, что Лондон поставил ограниченное количество вооружений на Украину. "Мы отправим военный персонал, который будет тренировать, и как только обучение закончится, они вернутся в Британию. И это будет сделано довольно скоро", - добавил министр.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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