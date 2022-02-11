18:35 11.02.2022 (обновлено: 19:24 11.02.2022)
Уоллес прокомментировал поставки оружия на Украину
Министр обороны Британии Уоллес: оружие на Украину поставляется ограниченно и для обороны
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryРазгрузка поставленного Великобританией противотанкового оружия в аэропорту Борисполь под Киевом
Разгрузка поставленного Великобританией противотанкового оружия в аэропорту Борисполь под Киевом
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Поставки Великобританией вооружений на Украину носят ограниченный характер, Лондон поставляет Киеву только ракеты ближнего радиуса действия, они нужны для защиты, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Во-первых, мы поставляем Украине только оборонительные тактические вооружения. Эти ракеты ближнего радиуса действия нужны для защиты, и они ни в какой мере не представляют угрозы внешним странам, пока эти внешние страны не вторгаются на Украину", - сказал Уоллес журналистам.
Он отметил, что Лондон поставил ограниченное количество вооружений на Украину. "Мы отправим военный персонал, который будет тренировать, и как только обучение закончится, они вернутся в Британию. И это будет сделано довольно скоро", - добавил министр.
Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе. Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.
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