https://ria.ru/20220211/napadenie-1772302160.html

В Москве арестовали двух мужчин, напавших на полицейских

В Москве арестовали двух мужчин, напавших на полицейских - РИА Новости, 11.02.2022

В Москве арестовали двух мужчин, напавших на полицейских

Двое мужчин, которые распивали алкоголь и напали на полицейских в Москве, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:20

2022-02-11T15:20

2022-02-11T15:21

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Двое мужчин, которые распивали алкоголь и напали на полицейских в Москве, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Иванова.По данным следствия, 9 февраля двое мужчин распивали спиртные напитки на Пролетарском проспекте и напали на двух полицейских. Они были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. В ходе допроса они полностью признали свою вину. Сотрудники полиции получили ушибы мягких тканей головы. Было возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

https://ria.ru/20220204/sud-1771119418.html

москва

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происшествия, москва