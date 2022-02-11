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В Москве арестовали двух мужчин, напавших на полицейских
В Москве арестовали двух мужчин, напавших на полицейских - РИА Новости, 11.02.2022
В Москве арестовали двух мужчин, напавших на полицейских
Двое мужчин, которые распивали алкоголь и напали на полицейских в Москве, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:20
2022-02-11T15:20
2022-02-11T15:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Двое мужчин, которые распивали алкоголь и напали на полицейских в Москве, взяты под стражу, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - сказала Иванова.По данным следствия, 9 февраля двое мужчин распивали спиртные напитки на Пролетарском проспекте и напали на двух полицейских. Они были задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. В ходе допроса они полностью признали свою вину. Сотрудники полиции получили ушибы мягких тканей головы. Было возбуждено дело по части 1 статьи 318 УК РФ.
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происшествия, москва
15:20 11.02.2022 (обновлено: 15:21 11.02.2022)
В Москве арестовали двух мужчин, напавших на полицейских
Двух мужчин, которые распивали алкоголь и напали на полицейских в Москве, взяли под стражу