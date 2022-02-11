https://ria.ru/20220211/napadenie-1772206845.html

Подозреваемым в нападении на магазин в Истре предъявили обвинение

Подозреваемым в нападении на магазин в Истре предъявили обвинение - РИА Новости, 11.02.2022

Подозреваемым в нападении на магазин в Истре предъявили обвинение

Четверым мигрантам, напавшим на "Пятерочку" в Истре, предъявили обвинение в избиении продавщицы до смерти, сообщила в пятницу журналистам старший помощник... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:36

2022-02-11T09:36

2022-02-11T09:36

происшествия

россия

таджикистан

истра

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Четверым мигрантам, напавшим на "Пятерочку" в Истре, предъявили обвинение в избиении продавщицы до смерти, сообщила в пятницу журналистам старший помощник руководителя ГСУСК по Подмосковью Ольга Врадий."Четырем гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть... Сегодня следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Врадий.Инцидент произошел в среду: грабители избили битами директора магазина, его жену и продавца-кассира и похитили из кассы 71 тысячу рублей. От полученных травм 51-летний кассир скончалась. Сейчас все четверо арестованы.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты - граждане Таджикистана, их задержали в деревне Чесноково.Двое из обвиняемых проживают в России нелегально, инициирована проверка по данному вопросу, отметила Врадий. В рамках расследования будет дана оценка действиям чиновников, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.

https://ria.ru/20220209/napadenie-1771826177.html

россия

таджикистан

истра

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, таджикистан, истра, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)